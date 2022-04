Moradores do Morro do Sabão recebem termo de concessão de Ibaneis

Governador Ibaneis entregou documentos de regularização para famílias em Samambaia Sul em cerimônia realizada nesta quarta

Os moradores do Morro do Sabão, comunidade em Samambaia Sul (DF), receberam nesta quarta (27) o contrato de concessão de uso assinado pelo governador Ibaneis Rocha (MDB).

A cerimônia aconteceu no prédio da Subadministração na quadra QN 431. De acordo com a assessoria do governador, 57 moradores foram beneficiados com o termo.