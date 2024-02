Operação Sossego aborda 220 motociclistas em Ceilândia

A operação, que visa combater a poluição sonora e garantir a segurança viária, removeu 14 motos e três bicicletas motorizadas ao depósito

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) realizou, na noite dessa quarta-feira (07), mais uma Operação Sossego, dessa vez em Ceilândia. Durante a ação, foram

identificadas 21 motocicletas com escapamentos alterados, três condutores com a habilitação vencida, um condutor com o direito de dirigir suspenso, nove condutores inabilitados e um que se recusou a soprar o etilômetro.

A operação, que visa combater a poluição sonora e garantir a segurança viária, removeu 14 motos e três bicicletas motorizadas ao depósito da autarquia.

“A região escolhida foi em virtude da grande reclamação dos moradores em relação às motos barulhentas e também da constatação dos agentes de trânsito quanto à grande quantidade de irregularidades cometidas pelos motociclistas naquela região. O Detran-DF vai reforçar as ações de fiscalização em Ceilândia com intuito dos motociclistas respeitarem a legislação de trânsito”, reforçou Wesley Cavalcante, coordenador de Policiamento e Fiscalização de Trânsito da região Oeste.

Infração

Conduzir motocicletas com escapamento alterado, emitindo ruído excessivo, incide em infração de trânsito grave, cinco pontos na carteira, além de multa de R$ 195,23.

As informações são da Agência Brasília