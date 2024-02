O que abre e o que fecha neste feriado de Carnaval

Na sexta-feira (9) e no sábado (10), o Metrô funcionará normalmente, das 5h30 às 23h30 – o mesmo vale para segunda (12), terça (13) e quarta (14)

O feriado de Carnaval está chegando e, portanto, é importante que a população fique atenta às mudanças no funcionamento de serviços públicos e de órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF), já que, em função da data comemorativa e do ponto facultativo, nesta segunda-feira (12), alguns setores sofreram alterações nos horários. Sendo assim, para evitar contratempos, confira o que abre e o que fecha na capital durante os dias de folia.

Metrô

Na sexta-feira (9) e no sábado (10), o Metrô funcionará normalmente, das 5h30 às 23h30 – o mesmo vale para segunda (12), terça (13) e quarta (14).

No domingo (11), os vagões operam de 7h às 23h30, obedecendo ao seguinte esquema: das 7h às 21h, o embarque e desembarque ocorrerá em todas as estações, enquanto das 21h às 23h30 o embarque se dará apenas em Central e Galeria, com desembarque em todas as estações.

Segurança

– PMDF: A Polícia Militar (PMDF) funciona todos os dias da semana, de forma ininterrupta, incluindo finais de semana e feriados. A corporação pode ser acionada a qualquer momento pelo número 190.

– PCDF: Todas as 31 delegacias circunscricionais do DF irão operar em regime de plantão ininterrupto. Também funcionam 24 horas as duas delegacias de Atendimento à Mulher (Deam I e II) e as duas delegacias da Criança e do Adolescente (DCA I e II).

As unidades que atuarão como centrais de flagrantes durante o feriado são: 1ª DP (Asa Sul), 5ª DP (área central), 6ª DP (Paranoá), 12ª DP (Taguatinga centro), 13ª DP (Sobradinho), 15ª DP (Ceilândia Centro), 16ª DP (Planaltina), 18ª DP (Brazlândia), 20ª DP (Gama), 21ª DP (Taguatinga Sul), 24ª DP (Setor O), 26ª DP (Samambaia Norte), 27ª DP (Recanto das Emas), 30ª DP (São Sebastião) e 33ª DP (Santa Maria).

– CBMDF: O Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) opera ininterruptamente, inclusive em feriados, para atender a emergências. O contato pode ser feito pelo telefone 193. Já os serviços de expediente administrativo interno não funcionam aos fins de semana e feriados.

-‌ Defesa Civil: A Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil (Sudec), vinculada à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF), manterá, entre os dias 10 e 14 de fevereiro, equipes de plantão 24 horas e seu efetivo permanecerá de sobreaviso, sendo acionado por plano de chamada em caso de necessidade, retornando ao expediente normal às 14h de quarta-feira.

– Fiscalização: As atividades de fiscalização da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal) serão reforçadas no Carnaval, com foco na atuação no combate à dengue. O atendimento a outras demandas funcionarão normalmente na data, enquanto os Núcleos de Atendimento ao Cidadão estarão fechados durante todo o feriado e reabrem na quarta (14), às 14h.

Limpeza urbana

As unidades operacionais do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) funcionarão normalmente no feriado de Carnaval.

Estarão em operação a Unidade de Recebimento de Entulho (URE), o Aterro Sanitário de Brasília (ASB) e as usinas de compostagem, além das Instalações de Recuperação de Recicláveis (IRR), transbordos e gerências de limpeza. Os papa-entulhos também permanecem abertos para receber os entulhos e restos de obras da população.

As coletas convencional e seletiva seguem cronograma normal, conforme disponibilizado no site do SLU.

Trânsito

– DER: O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) informa que as operações de fluidez na Estrada Parque Ceilândia (DF-095/Estrutural), na Estrada Parque Contorno (DF-001), no trecho entre o viaduto de Samambaia e o viaduto do Pistão Sul, e na BR-070, não serão realizadas somente na terça-feira (13).

O Eixão do Lazer funcionará na terça, ou seja, estará fechado para o tráfego de veículos e aberto aos pedestres, ciclistas e demais modalidades de esporte e lazer.

– Detran: Não haverá atendimento nos postos do Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF) nos dias 12 e 13, incluindo os setores de atendimento ao público na sede do órgão – Multas e Protocolo.

Os servidores que atuam nas áreas de engenharia e fiscalização de trânsito atuarão em regime de escala. O expediente administrativo será retomado na quarta-feira (14), às 14h.

Uma opção é acessar os serviços online, disponíveis por meio do aplicativo do departamento ou pelo Portal de Serviços. As plataformas funcionarão normalmente no feriado.

O Detran estará nas ruas durante as festas promovendo ações de educação no trânsito e de conscientização.

Energia e água

– Postos de atendimento da Neoenergia não funcionarão na segunda e na terça-feira. O expediente será retomado na quarta-feira, de 12h às 17h – exceto para os postos no Na Hora, que abrirão a partir das 14h. Outra opção é acionar a empresa pelo telefone 116 ou pelo WhatsApp (61) 3465-9318, ambos os serviços não serão afetados pelo feriado.

– Não haverá expediente da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) nos dias 12 e 13 (segunda e terça-feira), na sede e nos postos de atendimento. Na ocasião, as equipes de operação e manutenção irão trabalhar normalmente. O expediente será retomado às 14h.

Serviço social

Os restaurantes comunitários de Planaltina, Recanto das Emas, Sol Nascente/Pôr do Sol e de Arniqueira serão os únicos que permanecerão funcionando durante o feriado. As demais unidades não abrirão nos dias 12 e 13 de fevereiro. Os atendimentos serão retomados na quarta-feira (14).

Os centros de Referência de Assistência Social (Cras), de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e de Convivência (Cecons) estarão fechados na segunda e na terça-feira, e abrirão normalmente a partir das 14h de quarta.

Os centros Pop, unidades de acolhimento, unidades de proteção social (UPS) 24h e a Central de Vagas não terão os atendimentos interrompidos no período, funcionando normalmente.

Justiça e Cidadania

Não haverá atendimento presencial nos serviços da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF) no ponto facultativo e feriado do Carnaval.

As unidades do Conselho Tutelar e Centro Integrado 18 de Maio estarão fechadas no período. No entanto, as demandas urgentes dos conselhos podem ser registradas pelo telefone 125, contato do Cisdeca. Já as demandas urgentes do centro serão atendidas pelo telefone (61) 98314-0636, das 8h às 20h.

