Operação Glitch: Homem é preso suspeito de cometer mais de 10 furtos no DF

O mesmo indivíduo está relacionado a ocorrências registradas em diversas áreas do Distrito Federal, incluindo Taguatinga, Águas Claras, Ceilândia, Asa-Sul, Asa-Norte e Lago Norte, todas envolvendo o mesmo tipo de crime

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio de investigações conduzidas pela equipe da 9ª Delegacia de Polícia (9ª DP), lançou hoje a “Operação Glitch” com o objetivo de cumprir um mandado de busca e apreensão na residência de um homem acusado de envolvimento em pelo menos dez ocorrências de furto mediante fraude somente este ano.

De acordo com as investigações, o suspeito já estava sob escrutínio policial por diversas outras ocorrências nos anos anteriores e conseguia, de forma reiterada, escapar das garras da justiça, conforme relata o delegado Erick Sallum, da 9ª DP. “Todas as contas do investigado já foram bloqueadas na tentativa de devolver os valores subtraídos às vítimas”, acrescentou o delegado.

A investigação teve início após o registro de uma ocorrência na 9ª DP, na qual a vítima relatou que um indivíduo havia adentrado seu consultório odontológico e conseguido enganar os funcionários, fazendo-se passar por um técnico de informática chamado para resolver problemas na internet. Aproveitando a distração de uma atendente, o criminoso subtraiu um notebook de uma das salas e deixou a clínica com o objeto.

A partir dessa narrativa, a equipe de investigação conseguiu identificar o suspeito e localizar outras nove ocorrências semelhantes espalhadas por várias regiões administrativas do DF, todas com o mesmo modus operandi.

O delegado Sallum explicou: “O criminoso apresentava-se com uma incrível ousadia nas lojas como técnico de informática, alegando ter sido acionado pelo proprietário para resolver problemas técnicos. Uma vez dentro da loja, ele aproveitava a distração das pessoas e furtava celulares e notebooks. Em algumas lojas, afirmava que teria que levar os gabinetes dos PCs, argumentando que o conserto não poderia ser feito no local. Somente após a ação, as vítimas percebiam que haviam caído em uma armadilha e que o indivíduo sequer havia sido chamado para realizar qualquer serviço no estabelecimento.”

O uso de diferentes localizações tinha como intuito dificultar o rastreamento do criminoso pelas delegacias locais. No entanto, com a consolidação de todas as ocorrências em uma única investigação, a polícia conseguiu comprovar ao Judiciário a periculosidade do indivíduo e obteve sua prisão preventiva.

“Embora o crime de furto não envolva violência ou ameaça grave, por meio de uma investigação aprofundada, conseguimos demonstrar a recorrência do criminoso e garantir sua prisão preventiva. Esta operação envia uma mensagem clara aos demais infratores que consideram esse tipo de crime como impune”, destacou o delegado da 9ª DP.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O delegado explicou que as vítimas buscaram a intervenção da PCDF não apenas devido ao prejuízo material causado, mas também devido ao conteúdo informacional contido nos PCs e notebooks furtados.