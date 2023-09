CIPLAN anuncia inscrições abertas para curso gratuito de formação de pedreiros

Foram disponibilizadas 30 vagas para o curso, que será ministrado em duas unidades do SENAI

A busca por qualificação profissional é essencial para conquistar um espaço no competitivo mercado de trabalho. Nesse sentido, a CIPLAN anuncia a abertura de inscrições para o “Curso de Formação de Pedreiros”, uma iniciativa gratuita voltada para aqueles que desejam adquirir conhecimentos e habilidades na área da construção civil.

Vagas e Duração

Ao todo, estão disponibilizadas 30 vagas para o curso, que será ministrado em duas unidades do SENAI: 15 vagas em Sobradinho e 15 em Taguatinga. Com uma carga horária de 150 horas, o programa oferece uma oportunidade sólida de aprendizado, abrangendo as principais técnicas e práticas da profissão.

Inscrições Online

As inscrições para o curso devem ser realizadas de 25 de setembro de 2023 a 08 de outubro de 2023, exclusivamente através no Formulário de Inscrição. Para participar, os candidatos devem ter mais de 18 anos, atentar-se ao prazo de inscrição e apresentar comprovação de renda familiar e local de residência.

Processo Seletivo

A seleção dos candidatos será pautada em critérios econômicos, levando em consideração a renda familiar dos inscritos. Os resultados serão divulgados no site oficial da CIPLAN, proporcionando total transparência no processo seletivo.

Cronograma do Curso

O Curso de Formação de Pedreiros terá início em 16 de outubro de 2023 e se estenderá até 26 de janeiro de 2024. As aulas serão realizadas das 19h30 às 21h30, proporcionando flexibilidade para aqueles que já trabalham ou têm outras responsabilidades durante o dia.

Disposições Finais

É importante destacar que a CIPLAN reserva o direito de eliminar candidatos a qualquer momento caso sejam identificadas irregularidades em sua documentação. Além disso, os participantes serão responsáveis por sua própria alimentação e transporte para as aulas.

Anexos

O edital completo, contendo o formulário de inscrição online e um cronograma detalhado com datas importantes, está disponível aqui. Certifique-se de ler o documento atentamente para garantir que você cumpra todos os requisitos e prazos estabelecidos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

PARTICIPE! A oportunidade de adquirir conhecimento na área de construção civil e investir em sua carreira como pedreiro está ao seu alcance. Não perca a chance de se qualificar de forma gratuita. Inscreva-se agora e trilhe o caminho para uma carreira de sucesso.

https://forms.gle/5hvHoEaHF18tUQA99