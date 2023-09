Secretaria de Saúde aprimora logística de distribuição de medicamentos na Região Norte

Instalações otimizam armazenamento, controle e fornecimento de remédios e materiais, com áreas adequadas para carga e descarga de produtos

A Secretaria de Saúde (SES-DF) ativou neste mês o novo Núcleo de Logística Farmacêutica (NLF) para atender à rede da Região Norte. A expectativa é otimizar o suprimento de 36 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Planaltina, Arapoanga, Sobradinho, Sobradinho II e Fercal.

Também serão atendidos os hospitais regionais de Sobradinho (HRS) e Planaltina (HRPl), além do Centro de Referência em Práticas Integrativas em Saúde (Cerpis) e o Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização (Nvepi).

Localizado no bairro Buritis IV, em Planaltina, o novo galpão do NLF foi revitalizado ao longo de quatro meses, com um investimento de R$ 179 mil. O ambiente viabiliza melhorias como a ampliação da área de armazenamento, conferência dos materiais e medicamentos no ato da entrega, a chamada dupla conferência, além de espaço físico para o desempenho adequado das atividades.

“O NLF é responsável pelas etapas do ciclo da assistência farmacêutica, que visam, como finalidades principais, assegurar a qualidade dos medicamentos por meio de condições adequadas de armazenamento e de um controle de estoque eficaz, bem como garantir a disponibilidade dos medicamentos em todos os locais de atendimento ao usuário”, aponta a chefe do NLF da Região Norte, Ligia Machado.