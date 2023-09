Idoso é assaltado e esfaqueado durante caminhada em Parque de Águas Claras

O caso está sob investigação da 21ª Delegacia de Polícia

Um homem de 69 anos passou por um terrível incidente enquanto realizava uma caminhada no Parque Ecológico de Águas Claras, no Distrito Federal, na noite de segunda-feira, dia 25. O caso está sob investigação da 21ª Delegacia de Polícia.

A vítima, identificada como João de Sales Andrade, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros após ser encontrado com ferimentos nas costas. Ele foi posteriormente encaminhado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

O boletim de ocorrência foi registrado na delegacia pelo filho da vítima, que relatou que seu pai foi abordado por um grupo de quatro indivíduos. De acordo com o filho, o idoso foi agredido com duas facadas nas costas, e uma delas perfurou o pulmão direito.

A vítima passou por uma cirurgia e, segundo informações do filho, está se recuperando bem. No dia seguinte, terça-feira, 26, o idoso foi transferido para um hospital particular.