PCDF realiza a incineração de 4,2 toneladas de entorpecentes

Nesta terça-feira (25), a Polícia Civil do Distrito Federal, através da Coordenação de Repressão às Drogas (Cord), realizou a incineração de 4,2 toneladas de entorpecentes. A operação contou com o apoio das Divisões de Operações Especiais (DOE) e Aéreas (DOA), além do Instituto de Criminalística (IC) da PCDF e equipe do Detran-DF.

Entre as drogas destruídas, a maior parte – 3,3 toneladas – era composta por tetraidrocanabinol. O restante incluía maconha, cocaína, crack, skunk, entre outras substâncias. A incineração marca a conclusão de investigações voltadas à repressão do tráfico de drogas no Distrito Federal.

Representantes do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e da Vigilância Sanitária do DF também participaram da operação.

A ação foi parte da Operação NÁRKE 2, coordenada pela Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência da Senasp/MJSP. Essa operação visa integrar as forças de segurança pública na prevenção e repressão qualificada ao tráfico de drogas em todas as unidades federativas.