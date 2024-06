Homem acusado de tentativa de latrocínio é preso pela PCDF

Na manhã desta terça-feira (25), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou a Operação Safe Farm, com o objetivo de prender um homem acusado de tentativa de latrocínio ocorrido em agosto de 2023, na região de Brazlândia.

Os policiais da 18ª DP conseguiram localizar o foragido de 29 anos em sua residência, situada na Q. 6 do Setor Veredas, em Brazlândia. Contra ele, havia três mandados de prisão em aberto, um deles especificamente relacionado à tentativa de latrocínio.

De acordo com as investigações, o acusado, junto com outros dois comparsas já presos, aproveitou uma saída temporária do regime semiaberto para cometer o crime. Em agosto do ano passado, o grupo invadiu uma chácara na região do Capãozinho, em Brazlândia. Eles renderam o caseiro e tentaram assassinar o proprietário do local.

O dono da chácara, que possuía porte de arma de fogo por ser registrado como atirador esportivo e caçador (CAC), reagiu à tentativa de assalto, resultando em uma troca de tiros. Durante o confronto, um dos criminosos foi baleado, mas conseguiu fugir. Os outros dois foram presos posteriormente e estão atualmente no sistema prisional do Distrito Federal.

O detido desta operação possui uma longa ficha criminal, incluindo homicídio, roubo de chácara e tentativa de latrocínio. A Operação Safe Farm visa aumentar a segurança da população de Brazlândia ao retirar de circulação um criminoso reincidente e perigoso. O preso agora está na carceragem da PCDF, à disposição da Justiça.