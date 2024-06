Idosa de 66 anos cai em vão do metrô na Estação 110 Sul

Uma idosa, de 66 anos, precisou ser resgatada após cair na via do metrô na Estação 110 Sul. Devido ao ocorrido, a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) interrompeu temporariamente as operações – inicialmente em ambas as vias, depois em apenas uma – para permitir a remoção segura da vítima.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por testemunhas e chegou rapidamente para auxiliar no resgate. Funcionários do Corpo de Segurança Operacional da Metrô-DF também avaliaram a condição da passageira, ajudaram na imobilização e no transporte dela ao hospital.

A mulher estava consciente, orientada e sem ferimentos graves. Ela foi levada ao Hospital de Base (HBDF), onde ficou aos cuidados da equipe do Setor de Politraumatismo. Conforme informado pela Metrô-DF, os trens voltaram a operar normalmente após o resgate.