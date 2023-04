Ônibus fica 60% incendiado na EPIA Sul

O condutor que estava sozinho informou que levava o ônibus para a garagem, quando percebeu muita fumaça

Ônibus público pegou fogo nesta quinta-feira (06) na EPIA Sul, sentido Santa Maria. O condutor que estava sozinho informou que levava o ônibus para a garagem, quando percebeu muita fumaça dentro do veículo.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a ocorrência por volta de 10h30. Conforme com o que o motorista, quando percebeu a fumaça no interior, parou o veículo imediatamente, mas se deu conta de que o fogo estava generalizado. A CBMDF ainda não sabe informar a causa do incêndio.