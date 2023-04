Rodoviária interestadual de Brasília espera receber mais de 24 mil passageiros nesta Páscoa

Segundo o Consórcio, neste período serão disponibilizados 12 ônibus extras para atender a demanda de passageiros

Amanda Karolyne

[email protected]

Neste feriado de Páscoa, entre quinta-feira (06) e sexta-feira (07), cerca de nove mil pessoas devem embarcar na Rodoviária interestadual de Brasília. Os destinos mais procurados são Fortaleza, Salvador, Goiânia, Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. Os dados são do Consórcio Novo Terminal – responsável pela gestão do Terminal Rodoviário Interestadual de Brasília, que espera receber mais de 24 mil passageiros no terminal rodoviário neste feriado prolongado.

Segundo o Consórcio, neste período serão disponibilizados 12 ônibus extras para atender a demanda de passageiros. Caso seja necessário, mais carros podem ser colocados em operação.

O grupo de amigos composto pela administradora Luciana Cardoso, 36 anos, e os arquitetos Victor Machado, 35, Thais Lacerda, 30 e Luiz Lopes, 26, estava à espera de um ônibus com Ouro Preto (MG), como destino. Eles vão passar o feriado na casa de uma amiga que mora lá. “Vamos fazer passeios turísticos pela cidade, fazer o tapete de Corpus Christ também”, conta Luiz.

Luciana conta que eles estão com a viagem toda programada, com os itinerários certos, mas que estão ansiosos pelos comes e bebes. “Estão fazendo muita propaganda da comida regional. Mas ver os prédios históricos também vai ser ótimo “, adiciona Victor. Enquanto isso, para o trajeto da viagem eles vão escutar músicas e ver filmes no ônibus.

Eny Ellen, 15 anos, e Emilly Vitória, 3, estão embarcando para Caldas Novas. O tio delas, Orlando Ribeiro, 29, assessor jurídico, veio as deixar no embarque, enquanto esperavam pela mãe, Mixhelly Ribeiro, 40. É a primeira vez de Emilly viajando oara Caldas. “Eu estou empolgada”, conta a criança, enquanto mostra quantos anos têm e o quanto está empolgada. “Ela sempre está empolgada”, frisa o tio. Ao contrário de Eny, que está viajando a contragosto. “Adolescente não gosta de viajar, hoje em dia”, comenta Orlando.

Walquiria Santos, 41, doméstica, está a caminho de São Francisco (MG), para visitar a família no feriado. “Sempre os visito, mas fazia tempo que não ia lá”, afirma. Agora, ela vai poder matar a saudade dos parentes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Visitando a Esplanada, Nilson José Dias, 44 anos, funcionário de hotel, está de férias e vai para Aparecida do Norte. Ele veio de Balneário Camboriú (SC), para conhecer a cidade dos Três Poderes. “Sempre quis conhecer, e dou nota 8 para a Esplanada”.