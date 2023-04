Via Sacra em Planaltina e boas peças teatrais são opções para o feriado

A encenação da Paixão de Cristo ocorre amanhã, na Sexta-feira Santa, com a participação de mais de mil voluntários

O feriado da Semana Santa chegou e quem vai ficar em Brasília terá programação cultural para todos os gostos: a tradicional Via Sacra em Planaltina, exposições, teatro e uma visita a um dos museus de arte da cidade são algumas opções divertidas. Com o ponto facultativo decretado nesta quinta-feira (6) no DF e mais a Sexta-feira Santa (7), são quatro dias de descanso e tempo de sobra para um passeio cultural.

A encenação da Paixão de Cristo, que arrasta uma multidão de fiéis ao Morro da Capelinha, ocorre na sexta-feira como usual. Esta edição vai contar com cerca de 1.400 voluntários, entre atores, coordenadores, figurantes, além da cenografia. De novidade neste ano de 2023, a Via Sacra terá uma programação também nos outros dias do feriado, com direito a uma apresentação para crianças, no sábado, e a celebração eucarística Vem cantar com Cristo, no Domingo de Páscoa. A cantora gospel Gerlani Santos também fará um show no encerramento. O evento religioso é fomentado pela Secretaria de Turismo (Setur).

No Centro Cultural Renato Russo, na 508 Sul, entra em cartaz nesta sexta-feira (7) e vai até domingo (9) a peça Afinidades, encenada pelo grupo de teatro Caras. A esquete retrata os conflitos cotidianos de casais comuns, suas novas dinâmicas de relacionamento e discussões bem-humoradas. A peça tem 80 minutos de duração e as apresentações são sempre às 19h.

Uma visita aos museus geridos pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) também ajuda a animar o feriado. O Museu Nacional da República e o Museu de Arte de Brasília (MAB) estarão abertos nos quatro dias do recesso prolongado. No primeiro, inclusive, está em cartaz a exposição PEDRO -Retrospectiva de Pedro Ivo Verçosa, que exibe a obra do premiado artista visual.

Museu de Arte de Brasília (MAB) estará aberto nos quatro dias do recesso prolongado | Foto: Geovana Albuquerque/Agência Brasília

Uma boa pedida para a criançada é a peça O Romance do Pavão Misterioso, que vem ‘voando’ por diversas bibliotecas da capital. Apresentado pelo grupo Mamulengo sem fronteiras, ela já passou por São Sebastião e Gama e, agora, chega ao Plano Piloto. A peça é baseada na literatura de cordel e foi escrita por José Camelo. A Biblioteca Pública de Brasília, na 512 Sul, é o local da apresentação, com entrada franca.

Confira a seguir mais detalhes da programação:

→ Via Sacra em Planaltina

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quinta-feira (6)

Santa Ceia – A partir das 20h

Local: Estacionamento do Ginásio de Funções Múltiplas

Sexta-feira (7)

Paixão de Cristo – A partir das 14h30

Celebração da Adoração da Cruz e em seguida a Encenação da Paixão de Cristo

Local: Morro da Capelinha

Sábado (8)

Via Sacra das crianças – A partir das 15h

Local: Estacionamento do Ginásio de Funções Múltiplas

Domingo (9)

Vem cantar com Cristo – A partir das 18h

Celebração Eucarística e encerramento com show da cantora Gerlani Santana

Local: Estacionamento do Ginásio de Funções Múltiplas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

→ Peça de teatro Afinidades, com o grupo Caras

Local: Centro Cultural Renato Russo

De sexta (7) a domingo (9), sempre às 19h

Entrada gratuita/Retirada de ingressos no site Sympla

→ Peça teatral O Romance do Pavão Misterioso, com o grupo Mamulengo sem fronteiras

Local: Biblioteca Pública de Brasília, 512/513 Sul

Sexta-feira (7), às 15h

Entrada gratuita

→ Exposição PEDRO – Retrospectiva de Pedro Ivo Verçosa

Local: Museu Nacional da República – Galeria Principal

Horário de funcionamento: Aberto ao longo do feriado – De quinta a domingo, das 9h às 18h30

Com informações da Agência Brasil