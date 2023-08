Olimpíada Brasileira de Robótica: alunos do Colégio Objetivo DF conquistam 1º lugar na etapa estadual

O próximo passo da equipe Soldados do Metaverso é a etapa nacional, que será realizada em Salvador – BA entre os dias 02 a 12 de outubro

Os estudantes venceram nas provas de modalidade prática com a montagem e a programação de um robô. Com esse resultado, o grupo se classificou para a etapa nacional que será realizada em Salvador – BA entre os dias 02 e 12 de outubro

Alunos do Ensino Fundamental I, da unidade Jardim Botânico, do Colégio Objetivo DF, conquistaram a primeira colocação na etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR). Uma das principais olimpíadas científicas brasileiras que utiliza-se da temática da robótica a todos os estudantes do ensino fundamental, médio ou técnico em todo o território nacional.

No dia 12 de agosto foi realizada a etapa estadual da competição que possui duas modalidades: Prática e Teórica, incluindo até disputas com robôs. “Participamos da modalidade prática presencial, que consiste em montar e programar um robô de modo que este possa percorrer um caminho pré determinado de forma autônoma. As provas ocorreram em três arenas diferentes: modo fácil, médio e difícil”, explicou o professor Cláudio Montalvão, organizador da equipe do Objetivo DF.

Os alunos Miguel Trindade Alves Netto, Guilherme Trindade Alves Netto, Camila Vitória Fantini Torres e Ana Karolina Bodnar, integrantes da equipe Soldados do Metaverso, tiveram um ótimo desempenho na prova e não esperavam ganhar. “Nossa intenção era de participar e ganhar experiência para competir no próximo ano. Na primeira rodada, pegamos a arena de nível difícil e conseguimos a maior pontuação de todos os concorrentes. Percebemos então que era possível ganhar. Mantivemos a calma e a regularidade nas pontuações”, relembra o professor.

O próximo passo da equipe Soldados do Metaverso é a etapa nacional, que será realizada em Salvador – BA entre os dias 02 a 12 de outubro, e Cláudio já conta como estão as expectativas para as disputas. “Sabemos que não vai ser fácil, pois iremos enfrentar os melhores de cada estado do Brasil. Estamos trabalhando para melhorar a programação e a garra do robô, além disso temos recursos, vontade, garra e determinação.”

Sobre a Olimpíada Brasileira de Robótica

A OBR possui duas modalidades: Prática e Teórica, que procuram adequar-se tanto ao público de escolas que já têm contato com a robótica educacional quanto ao público que nunca viu robótica. As atividades acontecem por meio de competições práticas e provas teóricas em todo o país.

Na modalidade teórica, os alunos realizam provas que abordam problemas na temática de robótica e que possam ser solucionados a partir de conhecimentos adquiridos no currículo escolar básico, como ciências, matemática e linguagens.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já na prova prática, eles precisam construir um robô completamente autônomo, que em um ambiente de desastre hostil, precisa completar uma tarefa difícil, resgatar todas as vítimas sem interferência humana.