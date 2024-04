Empresas usadas por facção criminosa no DF é alvo da PCDF

Nas primeiras horas desta quinta-feira (25), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou uma operação direcionada à facção criminosa Comboio do Cão (CDC). A operação visa atingir o patrimônio e a estrutura financeira da organização criminosa, com o intuito de minar suas operações.

O foco da investida é desmantelar as operações do grupo, que se utilizam de empresas para lavagem de dinheiro e logística de transporte de drogas e armas. As diligências abrangem áreas em Planaltina, Ceilândia, Taguatinga e Planaltina de Goiás, no Entorno do DF.

Esta operação representa uma continuação da primeira fase, realizada em 28 de novembro de 2023. Na ocasião, 18 indivíduos foram detidos e 33 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. O principal objetivo foi desarticular as atividades da facção, cujos membros estão implicados em diversos casos de homicídios na capital federal.