Obras: viaduto da EPDB será bloqueado nesta quarta

O tráfego no viaduto da Estrada Parque Dom Bosco (EPDB/DF-025) será interditado nesta quarta-feira (15), das 10h às 16h, para obras no local.

A medida, anunciada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER), tem o objetivo de dar continuidade aos serviços de segurança viária do local.

Nesta fase, será feito grampeamento para garantir a estabilização do terreno do talude que, posteriormente, passará pelo jateamento de nata de concreto. Anteriormente, as equipes do DER já haviam trabalhado nas fases de limpeza, vistoria na drenagem e no viaduto, plantio de grama e sinalização, além da colocação de concreto na área, para garantir a estabilidade do aterro do elevado.

“É importante reforçar para a população do Distrito Federal que a interdição do tráfego já estava prevista para que a nossa equipe siga com os trabalhos de prevenção necessários neste viaduto próximo à região do aeroporto”, explica o presidente do DER, Fauzi Nacfur Júnior.

Em 31 de janeiro, durante uma ação preventiva, o viaduto teve o tráfego bloqueado após fortes chuvas atingirem a região. Na ocasião, após vistoria, foi detectada uma trinca na parede de contenção próxima à via que dá acesso aos motoristas vindos do Park Way e Lago Sul com destino ao Plano Piloto.

As informações são da Agência Brasília