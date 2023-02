Começa a marcação da pista do BRT no boulevard do Túnel de Taguatinga

O processo que demarca tamanho e formato da via está em execução no trecho que vai da Avenida Comercial até a Samdu

A equipe de topografia que atua nas obras do Túnel de Taguatinga começou a executar serviços de locação na chamada fase 2 do boulevard. O trecho, que vai da Avenida Comercial até a Avenida Samdu, passou por terraplanagem e, desde o último dia 7 e tem recebido marcações que indicam por onde passará o pavimento de concreto exclusivo para ônibus. A via do BRT terá 360 m de extensão.

O engenheiro civil Samuel Teles, um dos responsáveis pela supervisão da obra, explica que a locação marca os eixos e as bordas da pista, para que a equipe possa construir a base das faixas de rolamento. “Com a ajuda de estacas, os topógrafos traçam o formato do pavimento, de maneira que ele seja executado exatamente como está no projeto”, conta. “O serviço evita, inclusive, o desperdício de material”.

Antes que a locação do pavimento rígido pudesse ser feita, os 15 mil m² da fase 2 passaram por um longo processo de terraplanagem, serviço que depende inteiramente de boas condições climáticas para evoluir. O engenheiro civil José Alfredo Aguiar, um dos responsáveis pela obra do Túnel de Taguatinga, explica que o solo precisa atingir a umidade ideal, que permita sua total compactação.

“Se a terra está muito seca, é preciso molhar com a ajuda do caminhão pipa. Se está muito úmida, é preciso ‘abrir’ o solo para que possa secar”, conta José Alfredo. “Testamos em laboratório o ponto certo de umidade para que o terreno seja compactado com perfeição. E reproduzimos essa condição no local da obra.”

O trabalho meticuloso tem na temporada da chuva a sua pior inimiga. “Marcamos 285 mm de precipitação no mês de dezembro, uma média de 9,5 mm por dia. Choveu praticamente todos os dias”, lamenta José Alfredo. “A terraplanagem não pode ser feita com volumes de maiores que 4 mm”.

A pavimentação na fase 1 do boulevard do Túnel de Taguatinga, trecho de 450 m que vai da Estrada Parque Taguatinga (EPTG) até a Avenida Comercial, foi concluída em novembro. A pista exclusiva para BRT será toda feita em concreto de cimento Portland, material com vida útil até três vezes maior do que o asfalto.

Com informações da Agência Brasília