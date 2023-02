Corpo de motorista que estava desaparecido é localizado

O pastor e moto táxi saiu para fazer uma corrida da Fercal/DF com destino a Arinos/MG, sem saberque se tratava de uma emboscada

Nesta terça-feira (14), foi encontrado o corpo de um motorista que estava desaparecido, em Minas Gerais.

Em 24 de janeiro, o pastor e moto táxi saiu para fazer uma corrida da Fercal/DF com destino a Arinos/MG, sem saber

que se tratava de uma emboscada.

Equipes policiais, após receberem informações de populares, localizaram o corpo do motorista em um pasto na zona rural entre Arinos e a Chapada Gaúcha/MG.

Segundo as investigações, os criminosos, após amordaçar e amarrar o homem, levaram ele para o local onde, provavelmente, o assassinaram com disparo de arma de fogo.

Em seguida, esconderam o corpo dele em uma cova rasa, jogando cal sobre o cadáver para dificultar a localização. Um dos assassinos chegou a fazer uma self ao lado do corpo após a execução.

Um indivíduo foi detido na posse do celular roubado. Um dos criminosos foi identificado e preso. Já os outros dois criminosos identificados, moradores da região do Vale do Urucuia, ainda estão foragidos.

A motocicleta roubada da vítima ainda não foi localizada. O caso segue em investigação pelas Polícias Civis de Goiás e Minas Gerais (PCGO e PCMG), além da Polícia Militar de MG em ação conjunta com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

A PCDF busca qualquer denúncia e informações que possam ajudar na localização dos foragidos e da motocicleta roubada.