Obras desenvolvem Ceilândia e Taguatinga

Entre as principais obras feitas nas regiões estão a construção do túnel de Taguatinga e a reforma da Avenida Hélio Prates

Entre as regiões mais populosas no Distrito Federal, segundo a Companhia de Planejamento do DF (Codeplan), Ceilândia e Taguatinga vêm recebendo grande atenção e investimentos em obras nos últimos anos.

Entre as principais obras estão a construção do túnel de Taguatinga e a reforma da Avenida Hélio Prates, ambas realizadas durante o governo de Ibaneis Rocha (MDB).

“Passei por avenidas de Ceilândia, desci na Hélio Prates e em Taguatinga e o que vi é o carinho da população. Isso é a retribuição do trabalho que estamos fazendo. O Túnel de Taguatinga será entregue esse ano, iniciamos a revitalização da Avenida Hélio Prates e estamos trazendo muitos recursos para essa região, que tem a maior população do DF”, disse o mandatário durante visita nas cidades.

Em Ceilândia, o governador ainda entregou uma UPA, ampliou o Hospital Regional, construiu o Hospital Cidade do Sul, a UBS 15, a Casa da Mulher Brasileira, a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM II) e o CEPI Papagaio.

Já em Taguatinga, Ibaneis reformou a 17ª DP, reconstruiu a Escola Classe 52, reformou a Feira do M Norte e entregou o Centro de Radiologia do Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

Empresários

Após a carreata nas cidades, Ibaneis almoçou com empresários no Núcleo Bandeirante, onde citou a desoneração fiscal e programas de refinanciamento de dívidas (Refis) que beneficiaram diversos setores.

Ibaneis também falou sobre a missão de colocar o DF nos eixos quando assumiu o governo em 2019. “Trabalhei para que o DF fosse destravado e hoje posso dizer que está andando muito bem, com muitas obras, atendimentos sociais, com o comércio crescendo e nós não afundamos como outros estados”, recordou.