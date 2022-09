Brasília arde em chamas

Desde o início do mês, ao menos três incêndios florestais foram registrados pelos bombeiros no Distrito Federal

Mais um local da capital está em chamas. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) está atuando, na tarde desta quarta-feira (14), em mais um incêndio florestal, dessa vez no Park Way.

Segundo a corporação, dessa vez o fogo está próximo às casas da Quadra 28, atrás do Catetinho. No momento, 4 viaturas e 29 militares estão trabalhando para controlar as chamas e impedí-las de alcançar as casas.

Desde o início do mês, ao menos três incêndios florestais foram registrados pelos bombeiros no Distrito Federal, todos influenciados pelas altas temperaturas e baixa umidade.

Atualmente, grande parte do país passa por uma intensa onda de calor, e, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 50 cidades brasileiras registraram nesta semana as maiores temperaturas do ano.

“As altas temperaturas são provocadas a partir da formação de uma massa de ar seco associada à falta de chuva, cenário comum nesta época do ano na área central do Brasil”, explica o instituto.

A medida que os dias sem chuva se prolongam, a massa de ar seco se intensifica, de acordo com o Inmet. Brasília completa hoje 130 dias sem chuva. Mais cedo, o instituto havia anunciado alerta vermelho para a baixa umidade.

Com a baixa umidade, o Inmet alerta para grande risco de incêndios florestais e à saúde, como doenças pulmonares e dores de cabeça.