O que fazer em caso de furto ou roubo no carnaval

Na contramão dos foliões que esperam o Carnaval para celebrar uma das festas mais populares do país, bandidos aproveitam os blocos para furtar ou roubar objetos de valor e estragar a curtição da maioria. Uma dor de cabeça que ninguém deseja passar e que pode ser evitada com algumas dicas.

Carregar o mínimo possível de objetos e habilitar a função de senha no cartão de crédito com aproximação é o básico para os carnavalescos, segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Aos que vão se locomover de carro, a recomendação é evitar deixar objetos de valor dentro do veículo e não estacionar em locais ermos e com pouca iluminação.

A PMDF também aconselha o uso rápido e discreto de aparelhos celulares, evitando a exposição em locais de grande movimento. Os foliões devem, ainda, ficar atentos a eventuais esbarrões e empurrões, pois nesses momentos pode ser que alguém se aproveite da situação para furtar objetos. Doleiras e pochetes são ótimas medidas contra roubos e furtos, mas devem estar próximas ao corpo.

Na hora de comprar sua bebida ou alimento, insira você mesmo o cartão e verifique se o valor cobrado está correto. Não permita que o vendedor saia de perto de você com a maquininha.

Se for utilizar aplicativos de transporte, cheque a placa e as informações do motorista. Se possível, compartilhe a corrida com pessoas de confiança e verifique, ao fim da corrida, se o procedimento foi encerrado pelo motorista.

Caso presencie uma briga, mantenha distância e procure locais seguros. Por fim, caso seja assaltado(a), não reaja: procure um policial militar no evento ou a delegacia mais próxima.

O efetivo nas delegacias será reforçado, principalmente na área central do Plano Piloto, que concentra a maior parte dos eventos. Haverá também reforço nas duas unidades da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) I e II e da Delegacia da Criança e do Adolescente I e II. A Delegacia Móvel, com postos avançados do Instituto de Identificação e de Criminalística, estará nas proximidades dos blocos.

A Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por Orientação Sexual ou Contra a Pessoa Idosa ou com Deficiência (Decrin) ficará de sobreaviso e será acionada, caso necessário. Será instalada na Cidade Policial, no estacionamento da Torre de TV, uma delegacia móvel para o registro de ocorrências policiais e termos circunstanciados.

As informações são da Agência Brasília