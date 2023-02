Novas bocas de lobo aumentam segurança e inibem furtos 

Peças em ferro fundido nodular são menos atrativas para criminosos e mais resistentes para o tráfego de veículos; em 2022, houve reposição de mais de 200 tampas furtadas

Um novo material de grelhas de boca de lobo foi adotado pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap). O objetivo é inibir o furto das peças e garantir a segurança de pedestres e veículos. As peças em ferro fundido nodular são menos atrativas para os criminosos e mais difíceis de serem removidas por conta das dobradiças que “amarram” a peça à moldura de ferro fixada ao asfalto. Até o ano passado, eram usadas apenas as grelhas em ferro fundido cinzento.

O chefe da Divisão de Manutenção de Obras (Dima) da Novacap, Lânio Trida Sene, afirma que a tampa nodular tem diversas vantagens para a administração pública. “É mais moderna, mais leve, mais resistente e mais prática de instalar, ao mesmo tempo em que é mais difícil de ser furtada do que a de ferro fundido cinzento, por conta das dobradiças de proteção”, afirma.

Além disso, Sene explica que a peça de ferro fundido nodular é menos lucrativa para os criminosos. Isso porque o quilo do ferro fundido – independentemente do tipo – custa em média R$ 0,30 em ferros-velhos. Essa nova tampa rende até cinco vezes menos do que o modelo anteriormente usado.

Em 2022, foram gastos mais de R$ 270 mil com a reposição de 300 proteções de bocas de lobo – 200 grelhas de ferro fundido, que haviam sido furtadas e foram respostas por peças nodulares, e 100 tampas de concreto, que estavam quebradas. Cada peça em ferro fundido, seja nodular ou cinzento, custa R$ 900. Já o preço da tampa de cimento é de cerca de R$ 200. Há ainda os custos relacionados com a manutenção e instalação das estruturas.

O novo material, além de ser positivo para a inibição dos furtos, confere mais segurança às vias. “Uma boca de lobo sem tampa é um risco para as pessoas, no sentido que pode causar quedas e tropeções aos pedestres, ciclistas, motoristas e animais. Além de que, sem a proteção, mais lixo pode cair na rede de drenagem e aumentar o risco de alagamentos”, pontua Sene.

As bocas de lobo fazem parte do sistema de drenagem pública urbana, como pontos de captação de água pluvial. O Distrito Federal reúne, em valores aproximados, 3,5 milhões de metros lineares de tubulação pluvial e mais de 80 mil bocas de lobo.

Modernidade

Além dos materiais já implementados, a Diretoria de Urbanização da Novacap estuda a aquisição de tampas em PVC de alta resistência, considerado ainda mais leve, econômico e prático do que os outros materiais.

Também corre um processo de aquisição de tampas de concreto adaptadas para o trânsito, ou seja, que podem ser instaladas onde há circulação de veículos. Atualmente, as tampas de concreto convencionais são utilizadas em pontos em que há fluxo de pedestres.

Serviço

A limpeza das bocas de lobo pode ser executada tanto pela Novacap, de forma direta e por meio de empresas terceirizadas, quanto pelas administrações regionais e pelo programa GDF Presente.

Quem vir uma boca de lobo sem tampa deve registrar a situação nas administrações regionais ou pela Ouvidoria, presencialmente, pelo número 162 ou pelo site. Outros serviços também podem ser solicitados pelo canal, como limpeza e manutenção das bocas de lobo, poda de árvores, construção de calçadas e manutenções asfálticas.

Com informações da Agência Brasília.