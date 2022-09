Número de homicídios permanece em queda no DF

Além do número de homicídios, os crimes de latrocínio e lesão corporal seguida de morte apresentaram redução de acordo com a SSP/DF.

Por Tereza Neuberger

Os acumulado dos oito primeiros meses de 2022 mostram uma redução de 15,5% no número de vítimas deste crime em relação ao mesmo período do ano passado, sendo 34 vidas poupadas no período. É o que revela o balanço divulgado pela Secretaria de Segurança do DF (SSP/DF) nesta semana. De acordo com a secretaria, o número de homicídios permanece em queda no Distrito Federal, e segue sendo o menor em 23 anos no Distrito Federal. O estudo mostra ainda, que os Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI) – que agrupam, além do homicídio, os latrocínio e lesão corporal seguida de morte -, registrados no período, seguem a mesma tendência, sendo também o menor dos últimos 23 anos, com redução de 16,5%.

O número de vítimas de homicídio passou de 219 de janeiro a agosto de 2021, para 185 no mesmo período deste ano. Nos CVLIs foram registrados 197 este ano contra 236 no mesmo período do ano passado, o que representa 39 vidas preservadas. Uma redução nos crimes de latrocínio também foi observada. Foram três casos a menos, caindo de 13 casos nos oito primeiros meses do ano passado para 10 casos no mesmo período de 2022. Houve, também, reduções nas tentativas de homicídio, de 388 para 315 (-18,8%); de latrocínio, de 117 para 68 (-41,9%); e de feminicídio, de 47 casos para 43 (-8,5%).

Em agosto, foram registradas 19 vítimas de homicídios, sete a menos que em agosto do ano passado, em que foram registrados 26 crimes. O total de vítimas de CVLIs em agosto também foi menor do que o registrado em agosto de 2021, com o total de 24 vítimas. O número é menor que o registrado em julho deste ano, quando o total de vítimas foi 27. O estudo aponta que houve queda no acumulado de feminicídios registrados. Entre janeiro e agosto deste ano ocorreram 14 feminicídios em todo o DF e no mesmo período do ano passado ocorreram 17.

“O trabalho integrado das forças de segurança em conformidade com a política de Segurança do DF, que engloba tecnologia, inteligência policial, aperfeiçoamento dos processos de gestão e a dedicação dos operadores da Segurança Pública, vem mantendo os crimes contra a vida em decréscimo no DF. Temos trabalhado nos últimos quatro anos de forma regionalizada, ou seja, atuando em cada região administrativa de acordo com as demandas da localidade, de forma bastante assertiva. Isso tem refletido na qualidade de vida da população”, explica o secretário de Segurança Pública do DF, Júlio Danilo.

Crimes contra o patrimônio

Entre os Crimes Contra o Patrimônio (CCPs) estão os roubos a pedestre, veículos, transporte coletivo, comércio, residência e furto em veículo. Em agosto, o maior decréscimo registrado foi de roubos a veículo, que chegou a 42,6%, caindo de 169 em julho deste ano para 97 no último mês. Na sequência aparece o roubo a comércio (26%), o roubo em transporte coletivo (20%) e o roubo em residência, que registrou oito crimes a menos, caindo de 26 para 18. O roubo a transeunte teve leve aumento de 6% e o furto em veículos que registrou 30,5% a mais.

Já no acumulado dos oito meses foi registrado queda de mais de 25% nos roubos de veículos, em comércio e em residências.

A pasta informou que desenvolve ações específicas para o enfrentamento de cada crime, como o roubo em transporte coletivo, por exemplo. Em janeiro deste ano houve um aumento significativo desses casos e, no decorrer do ano, um grupo de trabalho coordenado pela SSP/DF vem trabalhando para mapear os dias, horários e locais em que os casos são mais recorrentes. As Polícias Civil e Militar já estão atuando na identificação e prisão de possíveis grupos ou criminosos reincidentes neste tipo de crime.