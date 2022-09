Youtuber é denunciado por lavagem de dinheiro no DF

A operação Hurácan começou em março deste ano, e investiga a lavagem de dinheiro feita por uma organização criminosa

O youtuber Klebim e outras nove pessoas foram os alvos do Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT) na operação Huracán, que começou no dia 21 de março pela Polícia Civil do DF (PCDF) e desmantelou um esquema milionário voltado à prática de jogos de azar, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Os envolvidos são: Kleber Rodrigues de Moraes, o Klebim; Pedro Henrique Barroso Neiva; Vinícius Couto Farago (que chegou a ser preso por atropelar e matar um jovem no Guará); Alex Bruno da Silva Vale; Michael Fernandes da Silva; José Sousa de Lima; Henrique Sadao Ramos de Araújo; Matheus Welington Sousa Cirineu; Douglas Muniz Dutra; e Ronyel Santos Castro.

O MPDFT denunciou Kleber, Pedro, Alex Bruno e Vinicius pelo crime de organização criminosa. Os quatro estariam utilizando da conta bancária pertencente à empresa Estilodub para lavagem de dinheiro, que era angariado a partir da venda ilícita de rifas de veículos, celulares e outros produtos, divulgadas por meio da internet.

Klebim chegou a ser preso em março deste ano, mas afirmou em postagem que não era culpado. “Não existe organização criminosa, empresas fantasmas, sonegação de impostos e nem laranjas. Sou influenciador digital e vivo viajando e divulgando o meu trabalho”. Na ocasião, também foram apreendidos nove veículos, dentre eles um Lamborghini/Huracan e uma Ferrari/458 Spider, avaliados, cada um, em R$ 3 milhões.