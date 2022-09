PCDF procura suspeito de feminicídio no Cruzeiro

Marcelo de Souza Lisboa, de 40 anos, já era procurado por homicídio pela Justiça do Estado de Goiás quando assassinou Adriana dos Santos Leite, de 49 anos.

Por Tereza Neuberger

A Policial Civil do Distrito Federal (PCDF) identificou Marcelo de Souza Lisboa, de 40 anos, como o principal suspeito de assassinar Adriana dos Santos Leite, de 49 anos, nas proximidades da antiga Rodoferroviária em agosto deste ano. O suspeito encontra-se foragido da Justiça.

A 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro), responsável pelas investigações, divulgou nesta terça-feira (13), imagens do suspeito. De acordo com o delegado à frente do caso, Petter Ranquetat, o corpo de Adriana foi encontrado no dia 10 de agosto com sinais de estrangulamento às margens da Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia).

O delegado solicita que qualquer informação que leve ao paradeiro do suspeito seja repassada à Polícia Civil de maneira anônima através do número 197. “Após inúmeras diligências realizadas por esta Delegacia de Polícia, foram encontrados diversos elementos indiciários apontando a autoria do crime para o suspeito identificado”, destaca Ranquetat.

Desde o dia do crime o suspeito encontra-se foragido e, já era procurado pela Justiça do Estado de Goiás, onde responde pelo crime de homicídio na Comarca de Águas Lindas de Goiás/GO.

Em imagens divulgadas pela polícia de câmeras de segurança de um posto de gasolina na região, é possível ver a vítima e o suspeito caminhando lado a lado, por volta das 3h do dia 06 de agosto, rumo ao local em que o corpo da vítima foi encontrado.

Vítima e suspeito foram flagrados por câmeras de segurança de um posto caminhando rumo ao local do crime.

Segundo investigações, Adriana foi encontrada com as roupas abaixadas, porém a suspeita de crime sexual só será confirmada quando o laudo pericial for concluído. A hipótese é de que Marcelo teria usado um filme plástico para estrangular Adriana. O material foi encontrado pelos peritos próximo ao corpo da vítima.