Jovem de 12 anos atinge público durante apresentação automobilística em Luziânia

O evento de de manobras automobilísticas aconteceu no Parque de Exposições de Luziânia-GO. Piloto perdeu o controle durante manobra.

Por Tereza Neuberger

Acidente em um evento de manobras radicais com veículos que ocorreu no último domingo (11) no Parque de Exposições de Luziânia, há cerca de 61 km de Brasília, deixou parte do público ferido. De acordo com informações de pessoas que presenciaram o acidente, um jovem de apenas 12 anos é quem estaria na direção do carro no momento do ocorrido.

Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver o momento em que o veículo vermelho, que o menor estava pilotando, perde o controle durante uma apresentação de manobras e vai em direção a grade que separa o público da pista e atinge em cheio algumas pessoas que estavam no local.

Momento do acidente foi gravado por público que assistia à apresentação.

Um homem que estava acompanhando as apresentações e preferiu não se identificar, teve familiares atingidos. Ao Jornal de Brasília, ele informou que as vítimas não ficaram em estado grave e que o dono do carro está cuidando da saúde dos envolvidos.

Algumas pessoas que acompanhavam o evento foram atingidas por veículo.

A nossa reportagem apurou que o acidente não foi comunicado à polícia. A Polícia Militar do estado de Goiás informou que o ocorrido não foi comunicado à PM.