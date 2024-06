Nova unidade de recebimento de entulhos terá área de 60 hectares

O planejamento para estabelecer uma nova e moderna unidade de recebimento de entulhos (URE) do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) está avançando. Com o intuito de otimizar a gestão de resíduos da construção civil (RCC), o SLU contratou, no começo deste ano, uma consultoria especializada para elaborar o projeto executivo da nova URE, que será construída em um terreno cedido pela Terracap, próximo ao entroncamento das rodovias BR-060 e DF-180.

A futura unidade, projetada para se estender por uma área de 60 hectares, representará um marco para a sustentabilidade urbana do Distrito Federal. A instalação está sendo planejada para recepção, triagem, processamento e destinação adequada dos resíduos da construção civil produzidos no DF.

Com uma projeção de vida útil de 50 anos, a nova URE terá a capacidade de reciclar até 79% do RCC que receber. A implementação de uma planta de reciclagem no local viabilizará a geração de agregados reciclados, como brita, rachão e cascalho, que serão empregados em várias obras públicas, incluindo na manutenção de vias.

Hoje, o SLU opera a URE localizada no Aterro Controlado do Jóquei. O objetivo é que, com a construção da nova unidade, seja intensificado o processo de recuperação dessa área, que já abrigou o classificado como segundo maior lixão a céu aberto do mundo.

Visita técnica

Na manhã desta sexta-feira (21), o local onde será construída a nova unidade foi visitado por equipes do GDF das quais fazia parte o diretor-presidente do SLU, Silvio Vieira, e outros diretores da autarquia, assim como gestores e representantes da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa) e do Instituto Brasília Ambiental.

“A URE recebe hoje cerca de 5 mil toneladas por dia de resíduos da construção civil”, detalhou Silvio Vieira. “São mais de mil caminhões chegando todos os dias ali na Estrutural, que é uma cidade que está consolidada no centro de Brasília e que tem uma dificuldade de receber essa grande quantidade de material da construção civil. Então, trazer isso aqui para uma nova área, uma área totalmente organizada e planejada para isso, onde vai haver um aproveitamento de 79% de todo o resíduo da construção civil que chegar aqui, é uma vitória muito grande para o Distrito Federal.”

*Com informações da Agencia Brasília