Designados coordenadores e tutores para programas de residência médica

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES) divulgou, nesta sexta-feira (21), a convocação de coordenadores e tutores dos programas de residência médica e de professores dos cursos de medicina e enfermagem. Entre as vagas nomeadas estão a de coordenadora e quatro tutores do programa de residência multiprofissional em saúde da família e comunidade da SES.

Foi designado ainda um supervisor do programa de residência médica em endoscopia respiratória da Comissão de Residência Médica (Coreme) do Hospital de Base do Distrito Federal, do Iges-DF. Os profissionais foram aprovados no processo seletivo regular para preceptores de ensino dos programas de residência em área profissional de saúde, divulgado em 15 de janeiro deste ano.

O preceptor é o profissional que tem o compromisso da formação em saúde, sendo responsável por ensinar e supervisionar os médicos residentes em treinamento nos programas para formar especialistas para o Sistema Único de Saúde (SUS).

A SES é a instituição executora da Comissão Nacional de Residência em Área Profissional de Saúde do Ministério da Educação. A Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências de Saúde (Fepecs) e a Escola Superior de Ciências da Saúde (Escs) são as instituições formadoras responsáveis pelos programas.

Professores de enfermagem e medicina

Também foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) a relação de sete aprovados para o cargo de professor do curso de graduação em enfermagem e oito para graduação em medicina da Fepecs. Os aprovados devem apresentar os documentos de posse à Gerência de Gestão de Pessoas da faculdade em até sete dias úteis, contados a partir da data de publicação da nomeação.

Os profissionais deverão entrar em exercício na atividade apenas após a concessão da Gratificação de Atividade de Ensino (GAE). O prazo máximo será de até 45 dias após a concessão. O candidato designado que não comparecer ou não assinar o termo de aceite será considerado desistente do processo seletivo.

Confira a publicação no DODF.

*Com informações da Secretaria de Saúde do DF

Agência Brasília