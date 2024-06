Mutirão promove 159 atendimentos para população em situação de rua

159 atendimentos de população em situação de rua foram realizados pela Secretaria de Desenvolvimento Social do DF (Sedes) durante a 7º edição do Mutirão PopRuaJud. A equipe da Sedes também viabilizou o encaminhamento para 20 vagas de acolhimento institucional. Organizado pela Seção Judiciária do Distrito Federal (SJDF), da Justiça Federal, o 7º Mutirão PopRuaJud ocorreu na quinta-feira (20), no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade. A mobilização reúne pontos de atendimentos de diversos órgãos públicos em um só local para viabilizar a oferta de serviços a essa população.

Um dos parceiros na prestação dos atendimentos socioassistenciais e mobilização das pessoas em situação de rua é o SEDES, por meio das equipes de abordagem social que avisam sobre o mutirão e sensibilizam as famílias.

“Muitas pessoas em situação de rua necessitam de documentos básicos e têm questões judiciais a serem resolvidas, mas não fazem isso porque têm dificuldade de locomoção, não sabem como solicitar. Além disso, muitos perdem os documentos e vêm tirar a segunda via. Ter todos esses órgãos juntos, em um só espaço, Judiciário, Polícia Civil, Defensoria Pública, entre outros, é uma prestação de serviço fundamental. O retorno é muito positivo dos mutirões PopRuaJud”, destacou a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra.

Morando na rua há anos, Cássia dos Santos Silva, 35, aproveitou o mutirão para fazer a Certidão de Nascimento dos filhos, de 15 e 3 anos de idade. “É a primeira vez que participo. Eu vim tentar pegar a Certidão de Nascimento deles e ver como está o meu Cadastro Único”, contou.

Nesta edição, as duas unidades do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop), no Plano Piloto e em Taguatinga, serviram como ponto de apoio para os usuários terem acesso ao ônibus fornecido pela Secretaria de Transporte e Mobilidade do DF (Semob), que fez transporte gratuito para o local do mutirão. A pasta também forneceu as refeições para pessoas em situação de rua.

Segundo balanço da Sedes, foram realizados 77 atendimentos para inscrição ou atualização do Cadastro Único, que viabiliza o acesso a benefícios sociais federais e distritais, e 88 dos chamados atendimentos de recepção, que são a concessão da carteirinha do idoso, segunda via do RG, atendimentos relacionados ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), auxílio por morte, auxílio-natalidade (bolsa-maternidade), declaração de isenção para segunda via de RG e auxílio na obtenção de documentação civil.

Para viabilizar os atendimentos socioassistenciais, a Sedes mobilizou cerca de 40 servidores que atuam diretamente nos centros Pop e nas unidades do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Centros de Referência de Assistência Social (Cras), de acolhimento e coordenação de transferência de tenda e benefícios (Ctrab).

“Os mutirões PopRuaJud fortalecem a rede socioassistencial porque também precisamos de outros atores, da Justiça, de outras secretarias, para agilizar a garantia de direitos da população de rua. Nós também nos aproximamos e conhecemos a rede, o que facilita o nosso trabalho”, explica a diretora de Serviços Especializados a Famílias e Indivíduos da Sedes, Karen Costa.

Mutirão

‌Além do Governo do Distrito Federal (GDF), participaram desta edição do PopRuaJud DF o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT 10ª Região), o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), a Defensoria Pública da União (DPU), o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Polícia Civil do DF (PCDF), Receita Federal, Junta Militar, Associação dos Notários e Registradores (Anoreg-DF), bem como o Serviço Social do Comércio (Sesc) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

O projeto oferece a emissão de documentos (registro civil, CPF, Título de Eleitor, nada consta, carteira de trabalho digital, certificado de reservista, certidões), consultas processuais, redução a termo de demandas e conciliações, cadastros nos sistemas de assistência, benefícios do governo federal (CadÚnico, INSS, FGTS), cadastro e atualização em programas sociais, orientações relacionadas ao sistema educacional e atendimento ao público (corte de cabelo, serviços para animais de estimação, entre outros). Nesta edição, o mutirão também contou com apresentações culturais durante todo o dia.

*Com informações da Agência Brasília