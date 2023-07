Nova linha de ônibus ligará Água Quente ao centro de Brasília

Passageiros da região administrativa terão viagens diretas para W3 Sul e Norte

A linha de ônibus 825.2 começará a circular na próxima segunda-feira (17). Os veículos ligarão a Região Administrativa de Água Quente à W3 Sul e Norte via Pistão Sul e Estrada Parque Taguatinga (EPTG). Com tarifa de R$ 5,50, a linha será operada pela empresa Urbi.

O subsecretário de Operações da Semob, Márcio Antônio de Jesus, explica que os moradores da nova região administrativa fizeram solicitações de mais uma ligação direta ao Plano Piloto. “Vamos implementar esse novo serviço nos horários em que há maior demanda da população local, baseado em estudos técnicos”, afirma.

A linha 825.2 fará quatro viagens diárias de segunda a sexta-feira. As idas, partindo de Água Quente, serão às 4h50 e às 11h50. Já os percursos de volta, com saída do Terminal da Asa Norte, ocorrerão às 13h30 e às 16h36. A rota completa das linhas e outras informações estarão disponíveis no site dfnoponto.semob.df.gov.br a partir de 17 de julho.

Nova linha de ônibus

825.2 – Água Quente / W 3 Sul – Norte (Pistão – EPTG)

⇒ Saídas de Água Quente: 4h50 e 11h05

⇒ Saídas do Terminal da Asa Norte: 13h30 e 17h30

⇒ Empresa: Urbi

⇒ Tarifa: R$ 5,50

Com informações da Agência Brasília