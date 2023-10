Nova linha de ônibus atenderá à região de Barreiros, na DF-140

Barreiros é uma localidade que pertence à Região Administrativa do Jardim Botânico e fica a cerca de 35 km da Rodoviária do Plano Piloto

A nova linha de ônibus 170.2 irá reforçar, a partir da próxima segunda-feira (09), o transporte público da região de Barreiros para o Plano Piloto. A localidade, que fica às margens da DF-140, próximo à divisa com o município goiano de Cidade Ocidental, será atendida com mais duas viagens por dia, passando pela Ponte JK.

De acordo com o subsecretário de Operações, Márcio Antônio de Jesus, “o objetivo é proporcionar uma viagem mais rápida para os usuários do transporte público coletivo que moram nos condomínios dessa região e que precisam se deslocar até o centro da capital”.

As viagens da nova linha serão realizadas pela Pioneira, e o valor da tarifa é de R$ 5,50. Barreiros é uma localidade que pertence à Região Administrativa do Jardim Botânico e fica a cerca de 35 km da Rodoviária do Plano Piloto.

Serviço

Nova linha 170.2 – Barreiros (DF-140)/Rodoviária do Plano Piloto (via Ponte JK)

→ Horários de segunda a sexta-feira

→ Saindo do Barreiros: 5h30

→ Saindo da Rodoviária do Plano Piloto: 18h10

→ Tarifa: R$ 5,50

→ Empresa: Pioneira.

As informações são da Agência Brasília