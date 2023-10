Transporte público em Santa Maria terá reforço a partir de segunda (09)

Além disso, será criada a linha 3318, que vai atender aos passageiros que residem na Expansão de Santa Maria, com destino ao Terminal do BRT

A partir da próxima segunda-feira (09), a região de Santa Maria terá mais opções de horários e uma nova linha de transporte público dentro da região e para o Gama. No total, 11 linhas de circulares e alimentadoras terão o número de viagens aumentadas.

Além disso, será criada a linha 3318, que vai atender aos passageiros que residem na Expansão de Santa Maria, com destino ao Terminal de Integração do BRT.

De acordo com o subsecretário de Operações, Márcio Antônio de Jesus, o acréscimo de viagens atende a pedidos da população. “As melhorias que estamos implementando visam atender à crescente demanda por transporte público na região. Nossa equipe técnica acompanha diariamente a operação e confirmou a necessidade desse aumento na oferta de viagens”, esclareceu Márcio.

Com a criação da linha 3318, os moradores da Expansão de Santa Maria terão 84 horários novos para o deslocamento até o Terminal do BRT de segunda a sexta-feira, 59 aos sábados e 40 aos domingos. A linha circular terá a tarifa de R$ 2,70 e os usuários poderão fazer a integração utilizando o Cartão Mobilidade.

A linha 3306, que atende ao Total Ville, terá o acréscimo de 15 viagens por dia, de segunda a sexta-feira, enquanto a linha 3317, que faz a ligação do Porto Seco (Polo JK) ao Terminal de Integração de Santa Maria, ganhará 13 viagens a mais. Já as linhas alimentadoras 3301 e 3310, que atendem ao condomínio Porto Rico, terão mais nove viagens diárias.

Para os passageiros que transitam entre Santa Maria e o Gama, as linhas circulares 020.2, 251.7, 251.8 e 271.3 vão realizar 22 viagens a mais por dia. “Assim, queremos atender à crescente demanda de quem faz o deslocamento diário entre estas cidades”, justificou o subsecretário.

Também as linhas alimentadoras 3302, 3312 e 3316, que tem como ponto final o Terminal do BRT de Santa Maria, vão oferecer 33 viagens a mais por dia no total. Todos os horários estarão disponíveis no site.

Integração

Utilizando o Cartão Mobilidade, os passageiros podem fazer uso do benefício da integração, que permite até 3 embarques, no período de 3 horas, no mesmo sentido, por até R$ 5,50. Assim, quando não houver ônibus direto no horário desejado, o usuário pode fazer outro trajeto, utilizando mais de um veículo/linha, para chegar ao destino desejado.

Sugestões

Os moradores do DF podem fazer pedido para melhorias das linhas de Sistema de Transporte Público coletivo pelo 162 ou pelo site www.participa.df.gov.br. Todas as sugestões são encaminhadas para a área técnica, que faz a análise dos pleitos.

Serviço

Linha 3318 (Nova) – Terminal de Integração de Santa Maria/Expansão

Número de viagens

– Dias úteis: 84

– Sábados: 59

– Domingos: 40

Tarifa: R$ 2,70

Empresa: Viação Pioneira.

