GDF entrega brinquedos para crianças em ação social

Com o Dia das Crianças se aproximando, centenas de crianças atendidas por entidades socioassistenciais visitaram, nesta sexta-feira (06), a Fazendinha Azul, no Park Way, para participar de um dia cheio de alegria, diversão, animais e brinquedos. A ação faz parte da campanha Vem Brincar Comigo, do Governo do Distrito Federal (GDF).

A entrega dos brinquedos foi uma antecipação do Dia das Crianças e um reforço à campanha, que segue ativa até a próxima terça (10). A iniciativa é coordenada pela Chefia-Executiva de Políticas Sociais, ligada ao gabinete da primeira-dama Mayara Noronha Rocha.

“Tenho certeza que isso ajuda muito na criação dessas crianças, que têm a oportunidade de conviver em um ambiente tão gostoso como esse, vendo animais e tendo essas brincadeiras”, declarou o governador Ibaneis Rocha, que acompanhou o passeio. “É uma alegria muito grande para todos nós.”

Proximidade com a família

Já a primeira-dama Mayara Noronha Rocha defendeu que o Vem Brincar Comigo é muito mais do que a doação de brinquedos: “O foco maior é levar a esperança para as nossas crianças, estimular as potencialidades delas enquanto crianças por meio do desenvolvimento cognitivo emocional, interação interpessoal, diagnóstico de patologias, proximidade entre a família. No ato de brincar, você aproxima uma família inteira”.

Atendidos pela Instituição Viva a Vida Kardec, do Recanto das Emas, os pequenos Yasmin Silva, de 9 anos, e Enzo do Vale, 8, aprovaram o passeio até a Fazendinha. “Gostei muito dos animais, eles são muito divertidos. Achei legal esse espaço e as brincadeiras”, disse Yasmin. Enzo, por sua vez, destacou os parquinhos e brinquedos e a possibilidade de interação com os animais como o auge das brincadeiras.

Vem Brincar Comigo

Todas as doações arrecadadas pelo governo serão destinadas a crianças em situação de vulnerabilidade. O gesto é uma forma de fortalecer a comunidade e garantir que milhares de crianças tenham a oportunidade de sorrir e brincar.

Para participar, basta doar brinquedos usados em perfeito estado de funcionamento ou novos em algum dos seguintes pontos: Palácio do Buriti, órgãos do GDF, administrações regionais e os batalhões da Polícia Militar (PMDF) e do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF).

Recomenda-se que os itens usados sejam higienizados com álcool 70% e colocados em um saco plástico transparente. Já os brinquedos novos podem ser doados em seus próprios pacotes.

Na edição mais recente, em 2021, a campanha angariou 16 mil itens, meta que foi superada em um único dia neste ano durante as doações no formato drive-thru no Palácio do Buriti no dia 3 deste mês. Com o crescimento da ação nos últimos anos, a campanha entrou para o calendário oficial do GDF em 2023, tendo tido reconhecida a sua importância para a população local.

