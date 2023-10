Candangolândia recebe feira de adoção de cães e gatos

A feira, que acontecerá na pet shop Viva Bem Pets, terá início às 9h30 e tem como objetivo encontrar novos lares amorosos para cães e gatos resgatados pelo abrigo Lar dos Anjos

Pedro Oliveira

Jornal de Brasília/Agência Ceub

Para quem está na busca de um novo amiguinho de quatro patas, uma feira de adoção na Candangolândia será realizada pelo abrigo Lar dos Anjos no próximo sábado (7).

A feira, que acontecerá na pet shop Viva Bem Pets, terá início às 9h30 e tem como objetivo encontrar novos lares amorosos para cães e gatos resgatados pela entidade e também conscientizar a comunidade sobre a importância da responsabilidade animal.

O abrigo Lar dos Anjos é uma entidade sem fins lucrativos de Brasília e que atua no resgate de animais há mais de 15 anos, porém vem enfrentando uma superlotação desde o período de pandemia, onde houve um aumento no número de animais abandonados.

A colaboradora do Lar dos Anjos, Alessandra Cunha Alves, 31, enxerga nas feiras de adoção uma oportunidade de reduzir a superlotação do abrigo e encontrar um novo lar para os bichinhos. “É importante que a gente consiga doar para conseguir diminuir a quantidade de animais no abrigo e para que a gente possa dar o tão sonhado lar para esses cães, né? Para que eles possam ter amor, carinho, um local para eles dormirem bem e todos os cuidados necessários que um animalzinho precisa.”