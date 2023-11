Nota Legal sorteia R$ 3 milhões em premiações

Os participantes aptos a concorrer são pessoas físicas cadastradas no programa e que não estejam inadimplentes com a Receita do Distrito Federal

A Secretaria de Fazenda (Sefaz-DF) realizará, no dia 21 de dezembro, o sorteio da Nota Legal do segundo semestre deste ano. No total, serão distribuídos mais de 12 mil prêmio, variando entre R$ 100 e R$ 500 mil, somando R$ 3 milhões em premiações.

Os participantes aptos a concorrer são pessoas físicas cadastradas no programa e que não estejam inadimplentes com a Receita do Distrito Federal. O período de habilitação para o sorteio teve início em 11 de setembro e terminou em 30 de setembro.

Foram gerados 57.894.770 bilhetes, o que representa um aumento de quase 6% no número de bilhetes se comparado ao sorteio anterior, que teve 54.696.224 bilhetes.

Somente serão elegíveis para esse sorteio aqueles que se cadastraram até a data de 30 de setembro de 2023, sem débitos, e que tenham ao menos um documento com CPF inserido em um cupom fiscal de compra entre 1º de novembro de 2022 e 30 de abril de 2023.

O sorteio será realizado eletronicamente por meio do aplicativo desenvolvido pela Sefaz. Os resultados serão divulgados no site da Nota Legal, bem como comunicados aos ganhadores por e-mail, utilizando as informações cadastradas no programa. Por esse motivo, é fundamental que os contribuintes mantenham seus dados atualizados.

A exemplo dos sorteios anteriores serão distribuídos 12.600 prêmios, totalizando R$ 3 milhões, divididos da seguinte forma:

→ 1 prêmio de R$ 500 mil;

→ 2 prêmios de R$ 200 mil;

→ 3 prêmios de R$ 100 mil;

→ 4 prêmios de R$ 50 mil;

→ 10 prêmios de R$ 10 mil;

→ 30 prêmios de R$ 5 mil;

→ 50 prêmios de R$ 1 mil;

→ 500 prêmios de R$ 200;

→ 12 mil prêmios de R$ 100.

As informações são da Agência Brasília