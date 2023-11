GDF lança programa de desenvolvimento tecnológico

O Exporide visa promover o desenvolvimento tecnológico e de inovação de 12 municípios da RIDE-DF que compõem a Área Metropolitana de Brasília-DF (AMB)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), assinou, nesta quinta-feira (23), a ordem de serviço para lançamento do Programa de Desenvolvimento Regional e Integração das Cadeias Produtivas dos Municípios da Ride/DF (Exporide).

O programa é uma iniciativa do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico do Distrito Federal (Codese-DF) e conta com apoio do CODESE Goiânia, da Associação dos Municípios Adjacentes à Brasília, além de parceria agora do GDF, por meio da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-DF).

O Exporide visa promover o desenvolvimento tecnológico e de inovação de 12 municípios da RIDE-DF que compõem a Área Metropolitana de Brasília-DF (AMB). O programa foca na capacitação de agentes públicos municipais, empreendedores e entidades do terceiro setor, com objetivo de aperfeiçoar os programas de geração de renda, negócio e emprego para geração de renda e trabalho qualificado.

Ibaneis falou sobre a importância da parceria com os municípios de Goiás, citando um trabalho que já existe em relação a saúde e o transporte. “Nós temos que cuidar da nossa região integrada, nós temos vários municípios que dependem da vida de Brasília e do Distrito Federal, e agora damos um passo a mais se reunindo com todos esses prefeitos para lançar mais um projeto de estudos dessa região para que a gente possa avançar no desenvolvimento da RIDE-DF”, pontuou.

O governador lembrou que o programa faz parte de uma parceria forte com o governo de Goiás, por meio do governador Ronaldo Caiado. “Nós queremos uma região integrada onde haja desenvolvimento para que as pessoas possam ter emprego, renda, saúde e educação de qualidade. Temos discutido também a criação de um consórcio para reunir toda essa questão do transporte que é muito importante para essa região. Nós temos que pensar realmente em um transporte de maior qualidade para o entorno do Distrito Federal”, finalizou.

A iniciativa prevê uma agenda de ações dividida em cinco frentes de trabalho a serem realizadas até o primeiro semestre de 2024. O diretor-presidente da FAPDF, Marco Antônio Júnior, falou sobre o papel do GDF neste programa: “Nós vamos ajudar a viabilizar financeiramente a execução desse projeto. Este projeto vai trabalhar muito a questão da integração entre o Distrito Federal e a Região Metropolitana, avaliando todas as suas dificuldades e problemáticas, propondo assim soluções eficientes e reais que possam ser colocadas em prática em políticas públicas propostas pelo Governo do Distrito Federal”, explicou.

O Exporide contará com um investimento de R$ 1.999.209,38. O diretor-presidente da FAPDF reforçou a importância da pesquisa neste primeiro momento. “É muito importante esse projeto de pesquisa sair do papel. O pensamento de ir além do Distrito Federal é fundamental, porque os problemas da RIDE pela proximidade nos afetam diretamente”, finalizou.

Os municípios atendidos pelo programa são: Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Cidade Ocidental, Cocalzinho, Cristalina, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Padre Bernardo, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás.