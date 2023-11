Água Quente recebe GDF Mais Perto do Cidadão neste fim de semana

Nas 15 edições anteriores, o programa registrou 106 mil atendimentos prestados em diferentes regiões

O programa GDF Mais Perto do Cidadão irá visitar, nesta sexta-feira (24) e neste sábado (25), a região de Água Quente, no Recanto das Emas. Levando atendimento de órgãos públicos, cultura, informação e lazer, o projeto ficará na administração regional da cidade, das 9h às 12h.

Nas 15 edições anteriores, o programa registrou 106 mil atendimentos prestados em diferentes regiões. A população terá acesso a serviços de órgãos como Na Hora, Procon, Caesb, Codhab, Detran, Neoenergia, INSS, BRB, DER, Receita Federal, Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (Funap) e Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), entre outros. Haverá ainda atividades artísticas e de lazer para adultos e crianças, atendimento psicológico e assistência social, além de serviços de beleza.

“Seguimos fortalecendo o atendimento público para garantia da cidadania”, afirma a secretária de Justiça e Cidadania do DF, Marcela Passamani. “O GDF Mais Perto do Cidadão leva serviços de forma itinerante ao Distrito Federal para contemplar a sociedade de maneira ampla e qualificada.”

Carteira de Identidade

A Carteira de Identidade Nacional (CIN) começou a ser emitida no Distrito Federal no dia 21 deste mês. Esse novo modelo de documento tem padrão nacional e adota o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número de registro geral para todas as unidades da Federação.

Na 16ª edição do GDF Mais Perto do Cidadão, haverá a emissão da CIN no posto de atendimento da Polícia Civil da Carreta do Na Hora.

O programa

O GDF Mais Perto do Cidadão foi instituído por decreto publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) em 8 de fevereiro deste ano. O objetivo é promover inclusão social, dignidade da pessoa humana, bem-estar social, eficiência dos serviços públicos e acessibilidade.

O programa já passou por Riacho Fundo II, Ceilândia, Planaltina – duas vezes –, Sobradinho, Samambaia, Brazlândia, Itapoã, Recanto das Emas, São Sebastião, Santa Maria, Sobradinho II, Colônia Agrícola 26 de Setembro, Sol Nascente e Paranoá.

