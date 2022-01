No primeiro dia útil de 2022, brasilienses comparecem aos postos de vacinação

Nesta segunda-feira (3), vacinas contra a influenza e o coronavírus ficaram disponíveis nos postos de imunização do Distrito Federal

Na primeira segunda-feira de 2022, os brasilienses tiveram a oportunidade de aproveitar o primeiro dia útil do ano para se vacinar contra o coronavírus e a influenza. O serviço de imunização da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) ficou disponível das 8h até as 22h desta segunda-feira (3), com doses dos imunizantes da covid para maiores de 12 anos e da gripe para pessoas acima de 6 meses.

O novo ano se iniciou com aproximadamente 90% dos brasilienses com pelo menos uma aplicação da vacina contra o novo coronavírus, conforme os dados disponibilizados pelo Governo do Distrito Federal (GDF). A pasta informa também que 83% da população vacinável (acima de 12 anos) com o esquema vacinal completo, tendo recebido as duas doses ou a dose única do imunizante.

Uma das pessoas que reservaram o primeiro dia útil do ano para poder preencher as suas cadernetas de vacinação foi Graciene de Abreu, assistente de limpeza de 39 anos, que foi durante o início da tarde para a Unidade Básica de Saúde 01 de Planaltina, para receber a dose de reforço da vacina contra o coronavírus.

A moradora diz ter aproveitado o fim das celebrações do Réveillon para receber a terceira dose. “Eu já podia receber desde a semana passada, mas eu resolvi esperar passar as festas com a família para vir para cá”, afirma.

Segundo ela, o seu atendimento foi realizado em poucos minutos, já que devido ao horário, havia poucas pessoas aguardando por vacinas na unidade. A moradora se diz contente por ter recebido a terceira dose da vacina contra o coronavírus. Agora, ela espera que o seu trabalho de limpeza possa ser feito com mais segurança para ela e também para a sua família. “Com o tanto de coisa que a gente pega, que a gente fala e divide o ônibus, é muito bom estar com muita proteção da vacina”, conclui.

Saúde disponibiliza vacinas da gripe para maiores de seis meses

Já a vacina contra o vírus da influenza, ficou disponível em 48 postos de vacinação da capital federal. Na intenção de imunizar o maior número de moradores, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) retirou a necessidade de haver um intervalo de 14 dias entre as aplicações dos imunizantes da gripe e, também, do coronavírus. Agora, os populares podem receber os dois imunizantes distintos ao mesmo tempo.

Segundo o Governo do Distrito Federal (GDF), a vacinação contra a gripe influenza está registrando um baixo interesse dos grupos prioritários — professores, gestantes, puérperas e pessoas com comorbidades —, por este motivo, foi realizada uma ampliação por parte da pasta, e agora, todos os brasilienses com mais de seis meses de idade já podem receber a dose do imunizante nos postos de saúde da capital federal.

A Saúde informou que a imunização contra a gripe chegou a 91% da população vacinável. Porém, a vacinação de grupos prioritários segue abaixo da meta de 90% estabelecida pelo governo distrital. Em nota, a pasta aproveitou para reforçar que o imunizante é a forma mais eficiente de se proteger contra a influenza.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), o tratamento para o vírus influenza é o mesmo do que o utilizado em sintomas gripais comuns. Muita hidratação, repouso e uma boa alimentação, são as ações recomendadas pelos profissionais especializados. Também é sugerido para aqueles que possuírem quadros clínicos agravados, a procura pelo uso de fosfato de oseltamivir, mais conhecido como Tamiflu, que deve ser orientada e acompanhada por um médico. O medicamento pode ser retirado nas unidades básicas de saúde (UBS) mediante uma receita.

Em uma unidade de Planaltina, o vendedor João Victor, de 28 anos, foi procurar cuidados médicos no início da tarde desta segunda-feira (3). Ele disse estar com sintomas gripais, como inflamações na garganta e febre, que ficaram presentes desde a última sexta-feira (31). “Passei a virada toda me sentindo mal. Lá em casa, todo mundo está gripado”, disse.

João diz não ter recebido a vacina contra a influenza, por não ter tido conhecimento da disponibilidade dos imunizantes no sistema de Saúde do Distrito Federal. “Eu não sabia que dava para se vacinar contra a gripe, só com a covid. Agora é ir quando melhorar, né?”, indaga o morador.

Segundo a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), existem oito casos confirmados da H3N2, variante do vírus influenza, na capital federal. Três deles são da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). O número de infecções já é considerado um número elevado em outras partes do país. No último dia de 2021, a Prefeitura de São Paulo realizou um teste em massa em 5.321 pessoas. O resultado indicou que 26% dos populares testados estavam com Influenza A ou B.