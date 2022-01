Última semana para o Processo Seletivo do IFB

Os cursos são ofertados nas unidades de Brasília, Ceilândia, Estrutural, Gama, Planaltina, Riacho Fundo, Recanto das Emas, Samambaia, São Sebastião e Taguatinga

Esta é a última semana para se inscrever no processo seletivo do Instituto Federal de Brasília para os mais de 2.300 vagas em cursos técnicos gratuitos. As inscrições são on-line e ficam abertas até as 18h do dia 7 de janeiro de 2022 pelo site.

As vagas se distribuem nas modalidades Integrado (Ensino Médio), Subsequente (ou pós-médio), Proeja (Ensino Médio integrado a Educação de Jovens e Adultos – Proeja) e Concomitante em Regime de Alternância (para estudantes do Ensino Médio da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno).

Os cursos estão sendo ofertados nas dez unidades do IFB: Brasília, Ceilândia, Estrutural, Gama, Planaltina, Riacho Fundo, Recanto das Emas, Samambaia, São Sebastião e Taguatinga.

A seleção final será feita por sorteio eletrônico. A previsão da publicação do resultado do sorteio e convocação para matrícula em 1ª chamada será no dia 11 de fevereiro. O início das aulas está previsto para 4 de abril. Veja o quadro completo de vagas no site.