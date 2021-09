Neoenergia se reúne com empresários para encontrar soluções

Agenda faz parte de compromisso mensal da concessionária com SINDUSCOM e ADEMI para discutir oportunidades e fomentar o bom relacionamento

A Neoenergia Brasília se reuniu com dezenas de empresários do setor de construção civil do Distrito Federal, nesta semana, com a finalidade de apresentar os novos fluxos de processos relacionados com construtoras e agentes do setor. A intenção é aumentar ainda mais a disponibilidade e a assertividade no atendimento da distribuidora, garantindo assim toda a estrutura necessária para garantir maior velocidade na execução e conclusão das obras.

O evento contou com a participação do SINDUSCON e da ADEMI e teve como ponto central a apresentação do novo modelo de pedido de ligação de unidades de alta tensão, que se tornou mais moderno e ágil para o cliente.

Este encontro faz parte de uma agenda mensal que a Neoenergia Brasília possui com os empresários da construção civil no Distrito Federal. “O nosso objetivo é não apenas estreitar o relacionamento, mas entender como cada um pode dar sua contribuição de forma concreta para o crescimento econômico do setor”, revelou a Gerente de Relações Institucionais e Governamental da Neoenergia Brasília, Juliana Pimentel. “O papel fundamental da Neoenergia Brasília é simplificar o relacionamento com nossos clientes, ampliando canais de atendimento e facilitando o acesso à informação e aos serviços disponíveis na Distribuidora”, completou.

“A Neoenergia Brasília trabalha sempre para contribuir com o crescimento econômico do Distrito Federal. A construção civil é uma importante aliada neste processo de retomada da economia. Por isso esses encontros são tão importantes não apenas para a distribuidora e as empresas, mas para toda a cidade, pois garante a base para a vinda de novos empreendimentos e iniciativas ligadas à área, gerando empregos e desenvolvimento nas localidades”, afirmou o Gerente de Relacionamento com Grandes Clientes da Neoenergia Brasília, Caio Melo.

Para o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal, Dionyzio Antonio Martins Klavdianos, “os anseios da concessionária em prol de melhorias do atendimento das construtoras e incorporadoras associadas ao Sinduscon DF e Ademi DF tornar-se-ão realidade num menor período de tempo se estreitarem mais e mais os laços de parceria com as entidades representativas, da nossa parte temos grande expectativa na referida parceria e procuraremos naquilo que nos cabe torná-la cada vez mais efetiva e eficaz“.

Este canal aberto entre a Neoenergia Brasília e os empresários da construção civil se deve também à recuperação do setor no Distrito Federal. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), o número de alvarás de construção no DF cresceu 32% entre janeiro e julho deste ano em relação ao mesmo período de 2020. Foram 1.542 alvarás concedidos. No último ano foram 1.166 nos primeiros sete meses do ano. São 2,6 milhões de metros quadrados de obras licenciadas. Do total de alvarás, 85% foram para a construção de casas. Os demais foram para os demais usos, como obras de prédios, por exemplo.

PÍLULA DE SEGURANÇA NEOENERGIA BRASÍLIA

Ao construir ou reformar, mantenha uma distância segura de, no mínimo, 2,5 metros das redes de energia e fique longe dos cabos dos postes para evitar o contato acidental com a rede elétrica.

