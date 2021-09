Saúde começa busca por pessoas que ainda não se vacinaram

Serão instalados pontos alternativos de vacinação, como a Rodoviária. Além da busca urbana, a pasta ainda irá procurar nas áreas rurais do DF

Com o início da vacinação contra a covid-19 de adolescentes com 12 anos sem comorbidades prevista para esta terça-feira (28), a Secretaria de Saúde do Distrito Federal afirma que irá começar a buscar ativamente quem ainda não se imunizou na próxima semana.

Segundo o secretário da Saúde, General Pafiadache, serão instalados pontos alternativos de vacinação em lugares de grande movimentação, como a Rodoviária. Além da busca urbana, a pasta ainda irá procurar nas áreas rurais do DF.

Ainda de acordo com Pafiadache, o objetivo mínimo de vacinação da população é de 90%. Atualmente 84.24% tomaram a primeira dose e 45.59% tem o ciclo completo.

Os adolescentes com 12 anos são os últimos que constam nas orientação do Ministério da Saúde para a vacinação. O grupo é autorizado a se imunizar apenas com a Pfizer.

Antecipação

Com a chegada de mais de 14 mil doses da AstraZeneca, a Secretaria de Saúde anunciou, nesta segunda-feira (27), a antecipação da segunda dose do imunizante. De acordo com o subsecretário de Vigilância à Saúde, Divino Valero, a antecipação começa a partir desta quarta-feira (29) para aqueles que tinham a imunização marcada para até o dia 8 de outubro.

Terceira dose

Após a baixa procura de idosos com 85 anos ou mais pela terceira dose das vacinas contra a covid-19, a Secretaria de Saúde decidiu ampliar a idade. A partir deste terça-feira (28), idosos a partir de 80 anos podem buscar os postos de vacinação para tomar o reforço.

Além da idade, a outra exigência da pasta para que a pessoa possa se imunizar pela terceira vez é o intervalo com a dose anterior. De acordo com a pasta, apenas idosos que tomaram a segunda dose há pelo menos seis meses podem tomar o reforço.

Segundo a Codeplan, o público com a idade é de pouco mais de 40 mil pessoas. “Tem que vir. Mando um recado para os idosos, peço para que façam um esforço, é muito importante receberem esse reforço”, incentivou o subsecretário de Vigilância à Saúde, Divino Valero, em coletiva nesta segunda-feira (27).