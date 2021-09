Iguatemi Brasília e Cinemark apresentam a primeira edição do Cine Vista

Em meio ao paisagismo do Iguatemi Brasília, o Cine Vista ocorre em oito cápsulas, com capacidade de até seis pessoas em cada uma

O Iguatemi Brasília, em parceria com o Cinemark e apoio da Gocil Segurança e Serviços, realiza a 1ª edição do Cine Vista de 26 de setembro a 03 de outubro. O formato inovador permite uma experiência exclusiva: assistir obras de sucesso do cinema em cabines.

Em meio ao paisagismo do Iguatemi Brasília, o Cine Vista ocorre em oito cápsulas, com capacidade de até seis pessoas em cada uma. Os pequenos grupos podem assistir a programação em poltronas confortáveis e reclináveis. O teto transparente completa o charme e ineditismo do projeto.

A gerente de marketing do Iguatemi Brasília, Luciana Pondé Fonseca explica que a intenção do projeto vai além de apenas trazer filmes ao público brasiliense. “É um projeto inédito, onde conseguimos criar uma experiência única que o público pudesse se reunir em um cenário diferente dos cinemas convencionais e dos drive-in. O formato garante a privacidade e a segurança de cada grupo”.

A outra grande inovação fica por conta de um menu desenvolvido especialmente para os clientes pelo restaurante Piselli. Também será oferecido o serviço de bomboniere do Cinemark para compra de pipocas e refrigerantes no local. Os produtos podem ser adquiridos no dia do filme por meio de QRCode disponível em cada cápsula.

Os ingressos custam R$390 mais taxas e são vendidos por cabine. O Iguatemi Brasília mantém os rígidos protocolos de proteção e segurança estabelecidos para operações de cinema, com o máximo de cuidado, visando o bem-estar de todos. Ao final de cada sessão, os espaços serão devidamente higienizados.

O evento está sujeito à mudança caso haja alteração dos decretos municipais e estaduais e, aqueles que tiverem adquirido os ingressos antecipadamente das sessões do dia serão ressarcidos. Qualquer outro imprevisto que comprometa o funcionamento das sessões também será informado e os ingressos serão estornados.

Programação:

26/09 – Domingo

18:30 – Pets – A Vida Secreta dos Bichos 2

20:30 – Once Upon a Time in Hollywood

27/09 – Segunda-feira

18:30 – Transformers – The Last Knight

21:45 – The Shape of Water

28/09 – Terça-feira

18:30 – Wonder Woman 84

21:45 – Clube de Compras Dallas

29/09– Quarta-feira

18:30 – Jumanji – The Next Level

21:15 – Acquaman

30/09 – Quinta-feira

18:45 – A Garota Desconhecida

21:00 – The Witchers 2020

01/10 – Sexta-feira

18:30 – Trolls 2

20:45 – Joker

02/10 – Sábado

18:30 – Frozen

21:00 – A Star is Born

03/10 – Domingo

18:30 – Ratatouille

21:00 – Pulp Fiction

Para adquirir a entrada, basta acessar

A programação também está disponível no site do shopping