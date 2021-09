Homem provoca acidente de carro de ex-mulher

Ainda de acordo com a vítima, ela já havia sido agredida pelo homem anteriormente, mas nunca registrou ocorrência

Na tarde desta segunda-feira (27), um homem foi preso após fechar propositalmente o carro da ex-esposa e fazer com que o veículo saísse da pista na BR 020, próximo à divisa do Distrito Federal com Goiás.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ao chegarem no local, três pessoas discutiam calorosamente próximo a um caminhão com marcas de colisão e, mais a frente, um carro fora da pista.

Segundo a mulher, o acidente havia sido provocado por ciúmes, já que ela estava acompanhada do atual companheiro. Ainda de acordo com a vítima, ela já havia sido agredida pelo homem anteriormente, mas nunca registrou ocorrência.

Ninguém se feriu e o suspeito foi preso pela Lei Maria da Penha e encaminhado para a 16ª Delegacia de Polícia Civil do DF.