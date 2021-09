Detran promove leilão de veículos em outubro

Os interessados em dar um lance a partir de 2 de outubro devem preencher o cadastro no site da Flexleilões até sexta-feira (1º/10)

Entre os dias 4 e 6 de outubro, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) irá lançar mais um edital de leilão de veículos, com itens classificados como sucatas, automóveis conservados e motocicletas conservadas.

É importante ler todas as informações previstas no edital, disponível no site do leiloeiro oficial: www.flexleiloes.com.br. Os interessados em dar um lance a partir de 2 de outubro devem preencher o cadastro no site da Flexleilões até sexta-feira (1º/10).

Ao todo, serão leiloados 1.100 veículos, dos quais 809 são sucatas e 291 conservados – em ambos os casos, divididos por lotes. O pagamento deve ser à vista, por meio de boleto bancário ou transferência bancária (Pix ou TED). A entrega dos bens arrematados ocorrerá de 13 a 22 de outubro (sucata) e de 8 a 19 de novembro (conservados).

Sobre as sucatas, só poderão ser aproveitados os motores quando a baixa for executada pelo Detran de origem do veículo. Quem adquirir as sucatas se compromete a não fazer circular esses veículos, em hipótese alguma, conforme disposto no Art. 328 §4º do Código de Trânsito Brasileiro. A compra só pode ser feita por empresas do ramo de peças usadas. Já os veículos conservados podem ser adquiridos por pessoas físicas ou jurídicas.

Visitação

Os veículos estão disponíveis para visitação nos pátios da Flexleilões e da Polícia Rodoviária Federal – este, localizado na BR-040. Para verificar pessoalmente o veículo, é necessário fazer agendamento prévio pelos telefones (61) 4063-8301/ 99625-0219, ou por e-mail: [email protected]. Visitas – que não serão aceitas nos dias dos leilões – podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30, até sexta (1º/10).

Entre os carros conservados com maior avaliação, destacam-se um Mitsubishi ASX 2.0 CVT flex azul, ano 2018, do DF, por R$ 10 mil, além de um i-BMW 301 active flex azul (2013, GO, R$ 9 mil), um Nissan Versa 16v preto (2018, DF, R$ 6 mil), um BMW S-1000 XR vermelho (2015, SP, R$ 6 mil) e um Nissan Sentra 2.0 SL CVT preto (2014, TO, R$ 5,5 mil).

As informações são da Agência Brasília