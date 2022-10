Nenhuma unidade do Na Hora funcionará no dia 29

A informação foi divulgada pela Secretaria de Justiça e Cidadania nesta segunda-feira (17), por meio de portaria publicada no DODF

Todas as unidades do Na Hora serão fechadas para serviços de manutenção no próximo dia 29.

A informação foi divulgada pela Secretaria de Justiça e Cidadania nesta segunda-feira (17), por meio de portaria publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

Segundo a pasta, serão realizados serviços de dedetização; limpeza de piso; limpeza externa em jardim; remanejamento de ponto de rede e elétrica para pontos de atendimento e limpeza de calha.

As unidades serão reabertas no dia seguinte, segunda-feira (30), das 7h30 às 19h.