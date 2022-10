Primeira loja do Assaí em Brasília ganha ampliação e novos serviços

Localizada na região administrativa do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), unidade passa a ocupar prédio convertido de hipermercado que ficava ao lado; clientes contam agora com uma experiência de compras em um espaço mais amplo e com novos serviços

Brasília, outubro de 2022 – A primeira loja do Assaí Atacadista no Distrito Federal, aberta em 2010, está de cara nova. Em resposta à crescente demanda de clientes e com o objetivo de oferecer uma experiência de compras ainda mais completa, o novo Assaí Brasília SIA abre as portas, nesta terça-feira (18), passando a ocupar, também, o espaço convertido do hipermercado que ficava ao lado.

Após um período em obras, a unidade ganha uma estrutura completamente reformada, dentro da geração mais moderna do Assaí. Com isso, a população da região administrativa do Guará e de seu entorno terá acesso a um local ampliado, com mais de 7,8 mil m² somente de área de loja e novos serviços, como Açougue, Padaria e Cafeteria, Empório de Frios, Adega de Vinhos e Eletropostos para carregamento de carros elétricos. Além disso, os(as) clientes poderão contar com um incremento no sortimento de produtos, com destaque para queijos, vinhos e azeites, além dos preços baixos e facilidades de pagamento característicos da Companhia.

“A região administrativa do SIA foi a primeira do Distrito Federal a receber um Assaí e foi gratificante acompanhar, com o passar dos anos, o crescimento da procura da população pela loja. O novo Assaí Brasília SIA chega justamente para atender a essa demanda com excelência. É uma loja maior, com novos serviços e ampla variedade de produtos. Tudo isso em uma localização privilegiada e de fácil acesso, ao lado de algumas das principais vias estruturais de Brasília” comenta Mauro Peixoto, Diretor Regional do Assaí.

Além dos novos serviços, o Assaí Brasília SIA conta com uma estrutura com 36 caixas de pagamento (com opções de passagem rápida para até 15 itens), mais de 800 vagas de estacionamento gratuito para carros e motocicletas, além de um espaço interno com climatização e iluminação aperfeiçoadas, pé-direito alto, e corredores largos e espaçosos. Para a abertura do Novo Assaí Brasília SIA, 139 postos adicionais, além dos(as) 195 funcionários que já trabalhavam na loja anterior, foram criados para a ampliação da estrutura e dos serviços.

“Este é mais um passo que o Assaí dá e que fortalece sua presença no Distrito Federal. Só este ano, foram duas novas inaugurações: em Ceilândia e em Taguatinga e, agora, esta loja ampliada na já existente unidade do SIA. Até o fim deste ano, cresceremos ainda mais, com inaugurações na região do Brasília Park e na Asa Norte, levando o nosso modelo a cada vez mais pessoas”, completa Peixoto.

Novos serviços

Entre os serviços implementados no Assaí Brasília SIA estão o Açougue, que oferece mais de 100 opções de cortes de carnes bovinas, suínas e de aves, com atendimento especializado para que as carnes possam ser cortadas e ou moídas conforme o(a) cliente desejar; o Empório de Frios, que oferece atendimento para a venda de frios, laticínios e embutidos fatiados ou fracionados, tudo ao gosto do(a) cliente(a), além da possibilidade de compra diretamente na gôndola de autosserviço; a Padaria, que além do pão francês quentinho também oferece mais de 50 itens de panificação e confeitaria, como pães especiais, com fornadas de hora em hora, além de bolos e sobremesas geladas; além da tradicional Cafeteria, com ótimas opções de doces e salgados, para quem deseja visitar o espaço durante o período de compras; a unidade conta, também, com a Adega de Vinhos, com mais de 300 rótulos, uma variedade selecionada para atender aqueles(as) que apreciam a bebida; e, por último, 8 pontos de carregamento gratuito para carros elétricos, que foram instalados em parceria com a GreenYellow.

A unidade conta com mais de 10 mil produtos, contemplando categorias de alimentos, bebidas, itens de higiene pessoal e limpeza, bazar, linha automotiva, linha pet e eletroportáteis, além de embalagens e descartáveis. Ideal para quem busca economia, os preços no Assaí são, em média, de 10% a 15% mais baratos do que no varejo tradicional. Um dos principais atrativos para quem procura economizar é o “preço de atacado”, ou seja, ao adquirir mais de um item do mesmo produto, o cliente ganha desconto em relação ao “preço do varejo”, para compras unitárias. Além do Televendas, ideal para o(a) comerciante que precisa de agilidade.

Outra vantagem são as facilidades de pagamento, com diversos formatos aceitos, além do Passaí, a bandeira própria de cartão de crédito da Companhia que oferece uma série de benefícios, entre eles a possibilidade de parcelar em até 3x as compras de alimentos e pagar o preço de atacado mesmo se o(a) cliente adquirir um único item.

Serviço:

Inauguração Assaí Brasília SIA

Data: 18 de outubro de 2022 (terça-feira)

Horário: 8h

Endereço: SIA, Trecho 10, Guará – Brasília

Horário de funcionamento: segunda-feira a sábado, das 7 às 22h, e aos domingos e feriados, das 8h às 22h