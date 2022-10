Paradas de ônibus do SIA são lavadas semanalmente

A lavagem, feita de forma rotineira, serve para proporcionar uma melhor qualidade de vida aos moradores e visitantes da RA

O GDF Presente e a administração do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) realizam, todas as segundas-feiras, a lavagem dos 12 paradas de ônibus da região.

O serviço é feito por dez trabalhadores, que utilizam um caminhão pipa abastecido com água. A administradora do SIA, Marcela Barbosa, explica que a lavagem, feita de forma rotineira, serve para proporcionar uma melhor qualidade de vida aos moradores e visitantes da RA.

“A limpeza dos abrigos de passageiros de ônibus é uma ação de rotina, realizada pelo GDF Presente em parceria com a administração do SIA. A ação garante a melhoria da qualidade de vida da população e o conforto do usuário do transporte público”, destacou a administradora Marcela Barbosa.

O administrador da Feira dos Importados, comércio de eletroeletrônicos, roupas e calçados, localizada no Trecho 7, Daniel Leite Soares, 54 anos, conhecido como Bebeto, elogiou a iniciativa da lavagem dos pontos de ônibus. Bebeto está no comando do local há dez anos. Pela feira passam cerca de sete mil pessoas nos dias de semana e de 10 a 12 mil aos sábados e domingos. “Essa limpeza faz bem a todos os frequentadores da feira. É de grande importância. Ao longo da semana, muita sujeira se acumula nos abrigos. Por aqui, esse tipo de trabalho costuma ser bem feito”, opinou o administrador do centro comercial.

De acordo com a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (Pdad) 2021, a população do SIA é de 1.737 pessoas. No entanto, a circulação de pessoas diariamente é muito maior devido à Feira dos Importados, Ceasa, empresas e órgãos públicos serem localizados no local. O coordenador do Polo Central, Carlos Alberto dos Santos, disse que devido ao grande número de usuários dos pontos de ônibus, principalmente nos finais de semana, os abrigos acumulam muita sujeira.

As informações são da Agência Brasília