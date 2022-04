Não são encontradas irregularidades em lancha que quase afundou no Lago Paranoá

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), havia cerca de 100 pessoas na lancha, mas ninguém se machucou

A Marinha do Brasil não encontrou nenhuma irregularidade na lancha que encalhou quase afundou no Lago Paranoá, no último domingo (10).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), havia cerca de 100 pessoas na lancha, mas ninguém se machucou. Na embarcação ocorria uma festa promovida por influenciadores digitais.

Em nota, a Marinha informou que realizou uma avaliação documental da embarcação, do condutor e dos equipamentos, incluindo os salva-vidas. Ainda assim, um inquérito administrativo ainda apura o incidente.