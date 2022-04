Confira o que abre e o que fecha no feriadão da Semana Santa

Alguns órgãos do GDF terão os horários de atendimento alterados entre quinta (14) e domingo (17). Confira a lista.

O governador Ibaneis Rocha assinou decreto que estabelece a quinta-feira (14) como ponto facultativo no Distrito Federal. Com isso, o feriado prolongado da Semana Santa neste ano começa mais cedo e alguns órgãos, autarquias e espaços públicos terão seus horários de atendimento alterados.

Confira os principais horários de funcionamento das instituições públicas durante o feriadão em 2022, bem como os locais que não estarão abertos no período.

Transporte público

Metrô

Quinta e sábado: das 5h30 às 23h30

Sexta e domingo: das 7h às 19h

Ônibus

Quinta: quadro de horários normal de dia útil

Sexta: quadro de domingo com reforço em linhas que atendem o Morro da Capelinha saindo de Planaltina, de Sobradinho e Sobradinho II e do Plano Piloto

Sábado: quadro de horários de sábado

Domingo: quadro de domingo

Saúde

UPAs

Abertas todos os dias, 24h

UBSs

Quinta – abertas

Sexta, sábado e domingo – fechadas

Serviços da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes)

Quinta-feira (14)

Unidades socioassistenciais funcionam normalmente

Abrem:

– Centros Pop, das 7h às 18h

– Unidades de acolhimento

– Unidade de Proteção Social 24h (UPS 24h) e Central de Atendimento

Fecham:

– 14 restaurantes comunitários

– 29 unidades do Cras

– 12 unidades do Creas

– 16 unidades do Cecon

Abrem:

– Restaurantes comunitários

– Centros Pop, das 7h às 18h

– Unidades de acolhimento

– Unidade de Proteção Social 24h (UPS 24h) e a Central de Atendimento

Fecham:

– 29 unidades do Cras

– 12 unidades do Creas

– 16 unidades do Cecon

Abrem:

– Centros Pop, das 7h às 18h

– Unidades de acolhimento

– Unidade de Proteção Social 24h (UPS 24h) e Central de Atendimento

Fecham:

– 14 restaurantes comunitários

– 29 unidades do Cras

– 12 unidades do Creas

– 16 unidades do Cecon

Parques

Parque Recreativo do Gama

Parque Ecológico do Paranoá

Parque Ecológico do Lago Norte

Parque Ecológico do Riacho Fundo

Parque Ecológico Areal

Parque Ecológico do Anfiteatro Natural do Lago Sul;

Parque Ecológico Cortado

Abertos todos os dias das 6h às 18h

Parque Ecológico Olhos d’Água

Aberto todos os dias. Portão principal: das 5h30 às 20h. Portões laterais: das 6h às 18h

Parque Distrital das Copaíbas

Aberto todos os dias das 8h às 18h

Monumento Natural Dom Bosco

Parque Ecológico Sucupira

Parque Ecológico da Asa Sul

Abertos todos os dias das 6h às 20h

Parque Ecológico Ezechias Heringer

Parque Ecológico Veredinha

Parque Ecológico Península Sul

Abertos todos os dias das 6h às 22h

Parque Ecológico de Águas Claras

Aberto todos os dias das 5h às 22h

Parque Ecológico Três Meninas

Aberto todos os dias das 7h às 18h

Jardim Botânico de Brasília

De quinta-feira a domingo, das 9h às 17h, com entrada permitida até as 16h30. Entrada gratuita para pedestres e ciclistas entre as 7h30 e as 8h50

Corpo de Bombeiros

Regime de escalas de 24 horas, sem interrupção, atendendo a emergências. O expediente administrativo retorna na segunda-feira (16).

Polícia Militar

Todos os batalhões da Polícia Militar do DF trabalham em regime de plantão ininterrupto de 24h.

Polícia Civil

Todas as delegacias circunscricionais da Polícia Civil do DF, além das duas unidades de Atendimento à Mulher e as duas da Criança e do Adolescente, funcionam no feriado em regime de plantão ininterrupto de 24h. A Delegacia Eletrônica também funciona 24h por dia.

Na Hora

Unidade Perícias: abre quinta, das 7h30 às 19h

Demais unidades: fechadas de quinta a domingo

Procon

Unidade Central (Venâncio 2000): abre na quinta-feira, das 8h às 17h, com agendamento online

Demais unidades: fechadas

Conselhos tutelares

As unidades estarão fechadas de quinta a domingo.

Demandas urgentes poderão ser registradas pelo telefone 125

Centro Integrado 18 de Maio

Funciona em regime de plantão pelo telefone (61) 98314-0636, das 8h às 20h

Pró-Vítima

Os núcleos do programa funcionarão em regime de plantão, podendo ser acionados pelos telefones (61) 98314-0619 e (61) 98314-0631

BRB

Quinta: agências abertas em horário normal

Sexta a domingo: agências fechadas

Cultura e entretenimento

Centro Cultural Três Poderes

Quinta, sábado e domingo: abertos das 9h às 17h

Sexta: fechado

Memorial dos Povos Indígenas

Quinta, sábado e domingo: abertos das 9h às 17h

Sexta: fechado

Museu Nacional da República

Quinta: aberto das 9h às 18h30

Sexta: fechado

Centro de Dança

Quinta, sábado e domingo: aberto das 8h às 22h

Sexta: fechado

Casa do Cantador

Quinta, sexta e domingo: fechada

Sábado: aberta das 8h às 18h

Museu de Arte de Brasília

Sexta: fechado

Quinta, sábado e domingo: aberto das 10h às 19h

Museu Vivo da Memória Candanga

Quinta, sábado e domingo: aberto das 9h às 17h

Sexta: fechado

Espaço Cultural Renato Russo

Quinta: aberto das 10h às 20h

Sexta: fechado

Sábado: aberto das 10h às 20h

Domingo: aberto das 10h às 19h

Espaço Oscar Niemeyer

Quinta: aberto das 9h às 18h

Sexta: fechado

Sábado e domingo: aberto das 9h às 17h

Eixo Cultural Ibero-americano (antigo Complexo Funarte)

Quinta, sábado e domingo: aberto das 10h às 17h

Sexta: fechado

Cine Brasília

Quinta e sexta: fechado

Sábado e domingo: bilheteria aberta a partir das 18h, seguindo a programação da semana

Biblioteca Nacional de Brasília

Quinta e sexta: fechada

Sábado e domingo: aberta das 8h às 14h

Complexo Cultural de Planaltina

Quinta: aberto das 9h às 17h, conforme programação

Sexta, sábado e domingo: fechado

Complexo Cultural de Samambaia

Quinta: aberto das 8h às 20h, conforme programação

Sexta, sábado e domingo: fechado

Planetário

Quinta: atendimento a escolas pré-agendadas

Sexta, sábado e domingo: aberto ao público geral, com agendamento pelo telefone (61) 98199-2692

Jardim Zoológico de Brasília

Aberto de quinta a domingo, das 9h às 17h, com entrada permitida até as 16h.

Com informações da Agência Brasília.