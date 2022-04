25 mil litros de água serão disponibilizados na Via-Sacra, em Planaltina

Com público estimado em 100 mil pessoas, evento contará com pontos móveis de hidratação disponíveis ao público

A Caesb disponibilizará 25 mil litros de água para participantes da Via-Sacra este ano, o que inclui atores, público em geral e equipes em serviço. Colaboradores da companhia distribuirão água em seis unidades móveis. Além de dois caminhões com 5 mil litros de água cada, haverá quatro caixas-d’água de 500 litros disponíveis.

Também haverá duas unidades fixas para os atores e duas destinadas ao pessoal de atendimento da área da saúde. Para o reabastecimento das caixas instaladas, será designado um caminhão-pipa de 10 mil litros de água. Serão distribuídos, ainda, 7,2 mil copos de 200 ml para as equipes que trabalharão no evento.

A cerimônia está prevista para começar às 15h e terminar às 21h. Em razão das temperaturas elevadas e da baixa umidade, recomenda-se utilizar roupas leves e claras, levar alimentos de consumo fácil, usar protetor solar e, principalmente, cuidar da hidratação. Equipes da Caesb sugerem que cada um leve sua própria garrafa de água reciclável para reduzir o lixo produzido e manter o espaço livre de copos e garrafas plásticas descartáveis.

Funcionamento

Durante o ponto facultativo da quinta-feira (14) e o feriado de Sexta-Feira Santa (15), os escritórios de atendimento e os postos Na Hora da Caesb não funcionarão. Equipes de plantão estarão disponíveis para atendimento emergencial.

Caso o cliente necessite de algum serviço, poderá utilizar o site da Caesb, os aplicativos disponíveis para sistemas IOS e Android, Agência Virtual e pela Central de Atendimento, telefone 115.

Por meio do aplicativo e do site, é possível consultar segunda via de conta, histórico de consumo, simulação de tarifa e situação de débitos. Também são oferecidos serviços como revisão de contas, alteração de titularidade e de vencimento e autoleitura de hidrômetro.

O app permite também informar vazamento de hidrômetro, solicitar desobstrução de esgoto e acompanhar os atendimentos. Avisos de falta d’água, dados da qualidade da água no Lago Paranoá e a possibilidade de informar vazamento de água ou esgoto na rua são outras opções disponíveis.

Com informações da Agência Brasília